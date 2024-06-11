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АНАЛІТИКА

Міноборони почне купувати зброю у світових виробників без посередників

 

Міноборони України запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння.

Про це заступник міністра Дмитро Кліменков заявив під час виступу на Балкано-українському форумі оборонної промисловості, інформує пресслужба міністерства.

За його словами, це забезпечить Україну новими зразками озброєння, що відповідатимуть міжнародним стандартам.

"Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Це новий етап співпраці, який дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ", - зазначив Кліменков.

Як повідомлялося, раніше держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклало перші шість довгострокових контактів для закупівлі озброєння в українських виробників. Зокрема, вони передбачають закупівлю дронів, бронетехніки та снарядів упродовж трьох років.

Очільниця Агенції Марина Безрукова визнавала, що в умовах воєнного стану бюджетне планування передбачає максимум річні контракти, але посадовцям "вдалося його частково обійти".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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