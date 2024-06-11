Криза кадрів в Україні посилюється: кандидатів менше, вакансій більше – дослідження

На ринку праці в Україні в травні дефіцит кадрів посилився. Кількість шукачів та їхня конкуренція за вакансії стрімко падає, а роботодавці пропонують рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення , йдеться в дослідженні Work.ua, найвідвідуванішого сайту із пошуку роботи в Україні.

У травні роботодавці розмістили на Work.ua 113 016 пропозицій роботи, що на 2% більше, ніж у квітні. Вже третій місяць поспіль на ринку праці понад 100 000 вакансій і другий місяць - рекордна кількість пропозицій роботи від початку великої війни.

У травні найбільший приріст вакансій був у Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій (+3%), Сумській і Київській (+2%) області. Остання показала також найбільший приріст серед областей-лідерів за кількістю пропозицій роботи.

В Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях роботи стало більше лише на 1%. На Львівщині ж кількість вакансій навіть скоротилася менш як на 1%.

Роботодавці готуються до літнього сезону. Найбільша пропозиція вакансій у травні спостерігалася у сфері обслуговування - 21 092 (+3% до квітня). Загалом динаміка в категоріях з десятки лідерів нерівномірна: подекуди роботи поменшало.

→ Робочі спеціальності, виробництво - 19 271 вакансія, +1% до квітня;

→ Продаж, закупівля - 14 179, -2%;

→ Роздрібна торгівля - 13 628, +2%;

→ Готельно-ресторанний бізнес, туризм - 11 903, +3%;

→ Логістика, склад, ЗЕД - 11 297, +5%;

→ Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки - 9767, -0,5%;

→ Транспорт, автобізнес - 9169, +2%;

→ Медицина, фармацевтика - 7775, +1%;

→ Бухгалтерія, аудит - 7710, -0,2%.

Але лідером за приростом вакансій стала категорія "Охорона, безпека" завдяки вакансіям у Силах оборони.

Пропозиції роботи від Сил оборони у травні зібрали на 10% більше відгуків, ніж у квітні.

"Такий приріст стався завдяки відгукам від чоловіків призовного віку. Можливо, це повʼязано із прийняттям і опублікуванням закону щодо мобілізації", - сказано в дослідженні.

Значний приріст вакансій у травні був у категорії "Управління персоналом, HR". Роботодавці шукають фахівців з найму напередодні літа, який традиційно вважається низьким сезоном на ринку праці.

Побільшало роботи й у категоріях "Сфера обслуговування", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Будівництво, архітектура", що характерно для літнього сезону.

Ще одна сезонна тенденція - збільшення кількості вакансій для студентів (+6% до квітня) і людей без досвіду (+4%).

Аналітика також показує, що дефіцит кадрів спонукає роботодавців бути більш гнучкими, вони все частіше пропонують вакансії ветеранам (+14%), людям з інвалідністю (+11%), пенсіонерам (+19%).