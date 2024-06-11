Збитки і втрати енергосектору України внаслідок обстрілів Росії перевищили $56 мільярдів - KSE

Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії перевищили 56 млрд дол.

Таку оцінку оприлюднила Київська школа економіки (KSE), передає Укрінформ.

"Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд дол., тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об'єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять 50,5 млрд дол.", - ідеться в повідомленні.

За оцінками аналітиків KSE, прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року становлять понад 16,1 млрд дол.

Найбільших збитків спричинили руйнування об'єктів генерації електроенергії (8,5 млрд дол.), магістральних ліній передачі електроенергії (2,1 млрд дол.), а також нафтогазової інфраструктури (3,3 млрд дол.).

Непрямі втрати енергосектору оцінюються в майже 40,1 млрд дол., основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній - 39,6 млрд дол. Ще 0,5 млрд дол. - це витрати на розбір завалів та демонтажні роботи на пошкоджених об'єктах.

"Загальні потреби відновлення енергетичного сектору України попередньо оцінені аналітичною командою KSE в розмірі 50,5 млрд дол., включно з фінансовою потребою на відбудову у повному обсязі зруйнованої та пошкодженої енергетичної інфраструктури із врахуванням принципу "Відбудувати краще, ніж було" (48,5 млрд дол.). Решта включає забезпечення потреб ліквідності енергетичних компаній внаслідок втрачених через війну доходів (2 млрд дол.)", - підсумували аналітики.

Як повідомлялось, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт. Дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатись упродовж двох років.