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Швейцарія виділила додаткові гроші на відновлення залізниці в Україні
23:02 10.06.2024 |
Швейцарія надасть додатковий грант у 10 млн швейцарських франків ($11,1 млн) на відновлення залізничної інфраструктури України. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Нова угода передбачає постачання рейкових скріплень у 2024-2025 роках для відновлення залізничних шляхів до транспортних коридорів у країни ЄС (Словаччину, Румунію, Угорщину, Польщу), до портів та Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).
Зокрема, роботи заплановані на напрямках: Київ-Жмеринка-Підволочиськ-Львів, Жмеринка-Вапнярка-Одеса, Київ-Гребінка-Красноград-Лозова, Львів-Ужгород, Київ-Миронівка-П'ятихатки-Чаплине.
Укрзалізниця планує за кошти Швейцарії відновити 230 км залізничної інфраструктури та підвищити швидкість та пропускну спроможність на відремонтованих ділянках.
Угода є доповненням до основної грантової угоди між Україною та Швейцарією щодо Проєкту екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України, підписаної у грудні 2022 року. Вона передбачала фінансування на 14 млн швейцарських франків закупівлі рейкових скріплень від швейцарської компанії Schwihag AG для відновлення 270 км залізничних колій.
Ці скріплення використовувалися на ділянках Київ-Одеса, Київ-Дніпро, Київ-Львів, Львів-Ужгород.
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