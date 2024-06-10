Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у травні 2024 року зросло до 0,6% з 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Статвідомство нагадало, що у травні 2023 року зростання цін становило 0,5%, тож у річному виразі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 3,3%% із 3,2% за підсумками квітня і березня, за інфляції 4,3% за підсумками лютого і 4,7% за підсумками січня.

Зазначається, що минулого місяця базова інфляція знизилася до 0,3% з 0,7% у квітні, за 1% у березні та 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що у травні-2023 базова інфляція становила 0,3%, у річному виразі вона не змінилася і за підсумками минулого місяця збереглася на рівні квітня (4,4%), тоді як за підсумками березня цей показник становив 4,2%, за підсумками лютого - 4,5% і за підсумками січня - 4,6%.

За даними статвідомства, на споживчому ринку в травні порівняно з квітнем 2024 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти. На 1,3-0,4% зросли ціни на овочі, рис, рибу та продукти з риби, хліб, кисломолочну продукцію, цукор, макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти, олію. Водночас на 14,3% подешевшали яйця, на 1,7-0,4% знизилися ціни на сало, молоко та молочні продукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби минулого місяця підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%. Одяг і взуття подешевшали на 1,5%, зокрема одяг - на 1,7%, взуття - на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,9% спостерігалося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% здебільшого через подорожчання палива і мастил на 1,1%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року знизилася до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Національний банк України (НБУ) наприкінці квітня 2024 року поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,6% до 8,2% і погіршив його на 2025 рік із 5,8% до 6%.



Споживчі ціни в травні 2024 р., %*

травень 2024 до квітня 2024 травень 2024 до грудня 2023 травень 2024 до травня 2023 січень-травень 2023 до січня-травня 2022 Споживчі ціни 0.6 2.0 3.3 3.7 Продукти харчування та безалкогольні напої 0.9 1.9 -0.5 1.1 Продукти харчування 0.9 1.9 -0.8 0.8 хліб і хлібопродукти 0.7 1.5 -0.8 -2.1 хліб 0.8 2.9 6.5 5.8 макаронні вироби 0.5 1.5 0.1 -0.1 м’ясо та м’ясопродукти 0.4 -1.9 2.9 6.7 риба та продукти з риби 0.9 4.2 5.4 5.0 молоко -1.5 0.3 7.9 9.0 сир і м’який сир 0.2 2.7 7.4 7.8 яйця -14.3 -48.8 -35.6 -29.6 масло 0.4 6.9 15.1 13.4 олія соняшникова 0.0 -2.7 -14.2 -16.0 фрукти 10.4 21.3 8.7 4.9 овочі 1.3 20.7 -17.4 -6.8 цукор 0.6 -9.1 -14.2 -12.3 Безалкогольні напої -0.1 2.7 4.9 5.7 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.7 3.1 7.4 8.5 Одяг і взуття -1.5 2.3 -6.1 -6.5 Одяг -1.7 2.0 -6.3 -6.4 Взуття -1.4 2.6 -6.2 -6.9 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 0.1 0.3 13.0 12.8 Утримання та ремонт житла 0.5 2.6 3.5 3.2 Водопостачання 0.0 0.0 0.0 -0.2 Прибирання сміття 0.4 0.4 2.0 2.9 Каналізація 0.0 0.0 0.0 -0.1 Послуги з управління багатоквартирними будинками 0.8 4.0 4.9 4.8 Електроенергія 0.0 0.0 69.7 69.7 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла -0.3 0.4 -1.3 -0.5 Охорона здоров’я 0.9 5.3 9.6 9.1 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1.1 5.8 9.4 8.6 Амбулаторні послуги 0.8 5.7 12.2 11.8 Транспорт 0.9 3.0 11.2 6.2 Паливо та мастила 1.1 2.2 22.5 11.0 Транспортні послуги 0.5 2.7 7.3 6.5 залізничний пасажирський транспорт -0.5 3.8 -3.5 -2.5 автодорожній пасажирський транспорт 0.6 2.7 8.3 7.3 Зв’язок 0.0 0.7 0.5 0.4 Відпочинок і культура -0.2 -0.1 -2.3 -2.0 Освіта 0.1 0.9 11.9 11.9 Ресторани та готелі 1.0 4.2 10.9 11.6 Різні товари та послуги 0.6 -1.1 8.9 9.8

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.