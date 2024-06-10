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Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат
16:39 10.06.2024 |
Зростання споживчих цін в Україні у травні 2024 року зросло до 0,6% з 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Статвідомство нагадало, що у травні 2023 року зростання цін становило 0,5%, тож у річному виразі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 3,3%% із 3,2% за підсумками квітня і березня, за інфляції 4,3% за підсумками лютого і 4,7% за підсумками січня.
Зазначається, що минулого місяця базова інфляція знизилася до 0,3% з 0,7% у квітні, за 1% у березні та 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що у травні-2023 базова інфляція становила 0,3%, у річному виразі вона не змінилася і за підсумками минулого місяця збереглася на рівні квітня (4,4%), тоді як за підсумками березня цей показник становив 4,2%, за підсумками лютого - 4,5% і за підсумками січня - 4,6%.
За даними статвідомства, на споживчому ринку в травні порівняно з квітнем 2024 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти. На 1,3-0,4% зросли ціни на овочі, рис, рибу та продукти з риби, хліб, кисломолочну продукцію, цукор, макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти, олію. Водночас на 14,3% подешевшали яйця, на 1,7-0,4% знизилися ціни на сало, молоко та молочні продукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби минулого місяця підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%. Одяг і взуття подешевшали на 1,5%, зокрема одяг - на 1,7%, взуття - на 1,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,9% спостерігалося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,2%.
Ціни на транспорт зросли на 0,9% здебільшого через подорожчання палива і мастил на 1,1%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року знизилася до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
Національний банк України (НБУ) наприкінці квітня 2024 року поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,6% до 8,2% і погіршив його на 2025 рік із 5,8% до 6%.
Споживчі ціни в травні 2024 р., %*
|травень 2024 до квітня 2024
|травень 2024 до грудня 2023
|травень 2024 до травня 2023
|січень-травень 2023 до січня-травня 2022
|Споживчі ціни
|0.6
|2.0
|3.3
|3.7
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|0.9
|1.9
|-0.5
|1.1
|Продукти харчування
|0.9
|1.9
|-0.8
|0.8
|хліб і хлібопродукти
|0.7
|1.5
|-0.8
|-2.1
|хліб
|0.8
|2.9
|6.5
|5.8
|макаронні вироби
|0.5
|1.5
|0.1
|-0.1
|м’ясо та м’ясопродукти
|0.4
|-1.9
|2.9
|6.7
|риба та продукти з риби
|0.9
|4.2
|5.4
|5.0
|молоко
|-1.5
|0.3
|7.9
|9.0
|сир і м’який сир
|0.2
|2.7
|7.4
|7.8
|яйця
|-14.3
|-48.8
|-35.6
|-29.6
|масло
|0.4
|6.9
|15.1
|13.4
|олія соняшникова
|0.0
|-2.7
|-14.2
|-16.0
|фрукти
|10.4
|21.3
|8.7
|4.9
|овочі
|1.3
|20.7
|-17.4
|-6.8
|цукор
|0.6
|-9.1
|-14.2
|-12.3
|Безалкогольні напої
|-0.1
|2.7
|4.9
|5.7
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.7
|3.1
|7.4
|8.5
|Одяг і взуття
|-1.5
|2.3
|-6.1
|-6.5
|Одяг
|-1.7
|2.0
|-6.3
|-6.4
|Взуття
|-1.4
|2.6
|-6.2
|-6.9
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
|0.1
|0.3
|13.0
|12.8
|Утримання та ремонт житла
|0.5
|2.6
|3.5
|3.2
|Водопостачання
|0.0
|0.0
|0.0
|-0.2
|Прибирання сміття
|0.4
|0.4
|2.0
|2.9
|Каналізація
|0.0
|0.0
|0.0
|-0.1
|Послуги з управління багатоквартирними будинками
|0.8
|4.0
|4.9
|4.8
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|69.7
|69.7
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|-0.3
|0.4
|-1.3
|-0.5
|Охорона здоров’я
|0.9
|5.3
|9.6
|9.1
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|1.1
|5.8
|9.4
|8.6
|Амбулаторні послуги
|0.8
|5.7
|12.2
|11.8
|Транспорт
|0.9
|3.0
|11.2
|6.2
|Паливо та мастила
|1.1
|2.2
|22.5
|11.0
|Транспортні послуги
|0.5
|2.7
|7.3
|6.5
|залізничний пасажирський транспорт
|-0.5
|3.8
|-3.5
|-2.5
|автодорожній пасажирський транспорт
|0.6
|2.7
|8.3
|7.3
|Зв’язок
|0.0
|0.7
|0.5
|0.4
|Відпочинок і культура
|-0.2
|-0.1
|-2.3
|-2.0
|Освіта
|0.1
|0.9
|11.9
|11.9
|Ресторани та готелі
|1.0
|4.2
|10.9
|11.6
|Різні товари та послуги
|0.6
|-1.1
|8.9
|9.8
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
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