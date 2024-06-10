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АНАЛІТИКА

Українські металурги збільшили виробництво сталі майже на третину

11:52 10.06.2024 |

Економіка

Українські металурги збільшили виробництво сталі майже на третину

 

Металургійні підприємства України з початку року збільшили виробництво сталі на 31,2% проти показника за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє об'єднання підприємств «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

Українські металурги збільшили виробництво сталі майже на третину

 

Українські металурги збільшили виробництво сталі майже на третину

 

Українські металурги збільшили виробництво сталі майже на третину

 

Так, за даними об'єднання, у січні - травні 2024 року було вироблено 3,14 млн тонн сталі, що на 31,2% більше відносно січня - травня 2023 року, чавуну - 2,84 млн тонн (+20,8%), прокату - 2,57 млн тонн (+29,5%).

Зокрема, у травні обсяги виробництва сталі до показника квітня були збільшені на 3,2% - до 737,6 тис. тонн; чавуну - на 9,4%, до 653,1 тис. тонн; прокату - на 1,8%, до 594,9 тис. тонн.

Як повідомлялося, усі підприємства української металургійної галузі заклали у плани на 2024 рік зростання у межах 10-15%.
 

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