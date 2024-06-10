Українські металурги збільшили виробництво сталі майже на третину

Металургійні підприємства України з початку року збільшили виробництво сталі на 31,2% проти показника за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє об'єднання підприємств «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

Так, за даними об'єднання, у січні - травні 2024 року було вироблено 3,14 млн тонн сталі, що на 31,2% більше відносно січня - травня 2023 року, чавуну - 2,84 млн тонн (+20,8%), прокату - 2,57 млн тонн (+29,5%).

Зокрема, у травні обсяги виробництва сталі до показника квітня були збільшені на 3,2% - до 737,6 тис. тонн; чавуну - на 9,4%, до 653,1 тис. тонн; прокату - на 1,8%, до 594,9 тис. тонн.

Як повідомлялося, усі підприємства української металургійної галузі заклали у плани на 2024 рік зростання у межах 10-15%.