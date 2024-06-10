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Французька компанія надаватиме фінансову та технічну підтримку українським підприємствам
10:43 10.06.2024 |
Україна і Франція підписали Угоду про створення та діяльність Французького агентства з питань розвитку, Товариства сприяння та участі в економічній співпраці (PROPARCO) та організації Expertise France в Україні, які входять до групи AFD, повідомляє Міністерство економіки України.
Угоду підписали перша віцепрем'єр-міністр України - міністерка економіки Юлія Свириденко і міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне у присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Еммануеля Макрона.
За словами Свириденко, підписання угоди створює підстави для функціонування в Україні французького представництва Групи AFD, яке зможе надавати фінансову і технічну підтримку українським підприємствам. Група реалізує проєкти у сферах, що сприяють стабільності та розвитку, боротьбі з бідністю та рівності.
Угода передбачає, що Група AFD може надавати фінансову підтримку у вигляді позик, грантів або гарантій, а також будь-яку форму фінансової або технічної допомоги в Україні державним або приватним підприємствам, банківським установам, об'єднанням чи організаціям, або будь-якій юридичній особі, яка розміщена в Україні.
Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури на 200 млн євро.
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