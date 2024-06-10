Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Французька компанія надаватиме фінансову та технічну підтримку українським підприємствам

 

Україна і Франція підписали Угоду про створення та діяльність Французького агентства з питань розвитку, Товариства сприяння та участі в економічній співпраці (PROPARCO) та організації Expertise France в Україні, які входять до групи AFD, повідомляє Міністерство економіки України.

Угоду підписали перша віцепрем'єр-міністр України - міністерка економіки Юлія Свириденко і міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне у присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами Свириденко, підписання угоди створює підстави для функціонування в Україні французького представництва Групи AFD, яке зможе надавати фінансову і технічну підтримку українським підприємствам. Група реалізує проєкти у сферах, що сприяють стабільності та розвитку, боротьбі з бідністю та рівності.

Угода передбачає, що Група AFD може надавати фінансову підтримку у вигляді позик, грантів або гарантій, а також будь-яку форму фінансової або технічної допомоги в Україні державним або приватним підприємствам, банківським установам, об'єднанням чи організаціям, або будь-якій юридичній особі, яка розміщена в Україні.

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури на 200 млн євро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2485
  0,0948
 0,24
EUR
 1
 43,8709
  0,2439
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1046  0,08 0,20 40,7788  0,09 0,22
EUR 43,4519  0,18 0,42 44,3496  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3600  0,12 0,30 40,3900  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес