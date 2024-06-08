Держмитниця виявила порушень митних правил на 11 млрд грн. За рік сума подвоїлася

Державна митна служба виявила 4265 порушень митних правил на суму 10,8 млрд грн за п'ять місяців 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Вартісний показник порушень збільшився майже у 2,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

У 1180 справах щодо порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 141 млн грн. Це промислові товари (на 84,2 млн грн), продовольство (25,4 млн грн), транспортні засоби (30 млн грн), валюта (1,6 млн грн).

У 1454 справах щодо порушення митних правил, включно й заведених у попередніх періодах, митниці оштрафували порушників на 32 млн грн, стягнуто штрафів на 36 млн грн.

На розгляд до суду митниці передали 2108 справ щодо порушення митних правил на 6 млрд грн. За наслідками розгляду справ судами, включно й заведених у попередні періоди, накладено стягнення (конфіскація товарів і штрафи) на понад 650 млн грн.