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Кабмін затверджує угоду з Угорщиною для відкриття нового пункту пропуску - Шмигаль
23:37 07.06.2024 |
Кабінет міністрів затвердить угоду з Угорщиною щодо відкриття пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.
"Сьогодні затверджуємо угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту та розширює рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур", - сказав він.
Також Шмигаль додав, що уряд виділить додаткові 222 млн грн для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. За його словами, це передбачає закупівлю мобільних сканерів.
Прем'єр-міністр нагадав, що минулого місяця Україна запустила спільний митний та прикордонний контроль у пункті пропуску "Рені" з Молдовою. Він підкреслив, що "прикордонні та митні формальності будуть проводитися тепер лише з українського боку".
"Це прискорить рух транспорту і це частина нашого проєкту зі створення зручного коридору перевезень до румунського порту Галац", - зазначив Шмигаль.
Глава уряду також додав, що завершилася модернізація пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною «Ужгород - Вишнє Нємецьке». За його словами, всі ці кроки є необхідною частиною інтеграції до ЄС, а також покращення української логістики.
Як повідомляв Укрінформ, Україна та Угорщина у квітні погодили відкриття пункту пропуску «Велика Паладь - Надьгодош».
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