Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін затверджує угоду з Угорщиною для відкриття нового пункту пропуску - Шмигаль

 

Кабінет міністрів затвердить угоду з Угорщиною щодо відкриття пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Сьогодні затверджуємо угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту та розширює рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що уряд виділить додаткові 222 млн грн для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. За його словами, це передбачає закупівлю мобільних сканерів.

Прем'єр-міністр нагадав, що минулого місяця Україна запустила спільний митний та прикордонний контроль у пункті пропуску "Рені" з Молдовою. Він підкреслив, що "прикордонні та митні формальності будуть проводитися тепер лише з українського боку".

"Це прискорить рух транспорту і це частина нашого проєкту зі створення зручного коридору перевезень до румунського порту Галац", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду також додав, що завершилася модернізація пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною «Ужгород - Вишнє Нємецьке». За його словами, всі ці кроки є необхідною частиною інтеграції до ЄС, а також покращення української логістики.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Угорщина у квітні погодили відкриття пункту пропуску «Велика Паладь - Надьгодош».
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2485
  0,0948
 0,24
EUR
 1
 43,8709
  0,2439
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0248  0,04 0,10 40,6888  0,03 0,07
EUR 43,6332  0,22 0,50 44,4352  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2400  0,07 0,17 40,2600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес