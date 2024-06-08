Уряд дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці

Кабмін вніс зміни до постанови №76, згідно з якими підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал "Дія".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників.

Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики - забезпечувати людей теплом та електроенергією.

Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов'язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджуємо електронне бронювання", - заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Зміни до Постанови №76 від 27 січня 2023 року передбачають, зокрема:

* бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

* бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

* бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

* Для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби Міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження Міністра оборони.

Також уряд затвердив механізм бронювання через портал Дія, над яким наразі починає роботу профільне міністерство.

За словами Фоменка, зміни до постанови наразі не змінюють критерії бронювання та етапи процедури. Водночас триває робота із бізнесом над системним оновленням підходів.