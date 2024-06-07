Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарські компанії попри виклики війни зацікавлені у веденні бізнесу в Україні

 

Більшість швейцарських компаній, які були присутні в Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ, продовжують працювати, хоча змушені зменшити масштаби діяльності через виклики воєнного часу.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила заступниця керівника відділу країн і глобального портфоліо Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань Пріска Депнерінг.

Вона поінформувала, що нещодавно було проведене регулярне опитування серед швейцарських компаній, які працюють в Україні. Воно підтвердило, що значна кількість таких компаній продовжують свою діяльність та роблять внесок у місцеву економіку.

«Загалом більшість швейцарських компаній залишаються в Україні, хоча частина з них через труднощі мусила зупинити свою діяльність. Багато компаній зменшили масштаби роботи через проблеми з робочою силою, оскільки частина працівників були мобілізовані до ЗСУ, а знайти нових складно з тієї ж причини», - сказала посадовиця.

Водночас Депнерінг відзначила, що інтерес до продовження діяльності в Україні залишається, хоча, як засвідчило дослідження, підтримка функціонування бізнесу у воєнний час є складним викликом.

«Імовірно, подібні проблеми актуальні не лише для швейцарських компаній», - зауважила вона.

Україна і Швейцарія вже розпочали підготовку до проведення спільних місій з оцінки можливості для бізнесів обох країн, про які сторони домовилися під час Всесвітнього форуму в Давосі.

«Давос справді став можливістю для полегшення першого контакту підприємств з українського та швейцарського боку. Фактично наша робота в Україні спрямована на оцінку можливостей підготовки місії з метою залучення швейцарських компаній в Україну, щоб вони змогли зрозуміти ситуацію в країні», - заявила посадовиця.

Вона зауважила, що українські реалії значно відрізняються від тих уявлень, які існують у Швейцарії. Це зумовлено тим, що інформація про Україну у випусках новин переважно стосується воєнних подій.

«Громадянам такої невеликої країни, як Швейцарія, складно уявити, що така велика країна, як Україна, може одночасно переживати жахливу війну на сході і зберігати відносно нормальне життя у Києві, принаймні більшу частину часу», - сказала Депнерінг.

На її думку, щоб швейцарські підприємці зрозуміли реальність в Україні, їм треба показати, як країна живе і працює під час війни.

«Саме тому ми вивчаємо перспективи підготовки однієї з таких місій для детального вивчення ситуації. Зокрема, спільно із швейцарськими компаніями ми визначаємо привабливі для відвідування місця, а також потенційні сектори, які були б цікавими для швейцарського приватного бізнесу», - поінформувала представниця Державного секретаріату Швейцарії.

Як повідомляв Укрінформ, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у січні Україна та Швейцарія домовились про проведення спільних місій для вітчизняних бізнесів, аби вивчити можливості для швейцарських компаній інвестувати в Україну та можливості для українських компаній щодо розширення у Швейцарії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2485
  0,0948
 0,24
EUR
 1
 43,8709
  0,2439
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0248  0,04 0,10 40,6888  0,03 0,07
EUR 43,6332  0,22 0,50 44,4352  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2400  0,07 0,17 40,2600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес