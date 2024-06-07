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Швейцарські компанії попри виклики війни зацікавлені у веденні бізнесу в Україні
17:25 07.06.2024 |
Більшість швейцарських компаній, які були присутні в Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ, продовжують працювати, хоча змушені зменшити масштаби діяльності через виклики воєнного часу.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила заступниця керівника відділу країн і глобального портфоліо Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань Пріска Депнерінг.
Вона поінформувала, що нещодавно було проведене регулярне опитування серед швейцарських компаній, які працюють в Україні. Воно підтвердило, що значна кількість таких компаній продовжують свою діяльність та роблять внесок у місцеву економіку.
«Загалом більшість швейцарських компаній залишаються в Україні, хоча частина з них через труднощі мусила зупинити свою діяльність. Багато компаній зменшили масштаби роботи через проблеми з робочою силою, оскільки частина працівників були мобілізовані до ЗСУ, а знайти нових складно з тієї ж причини», - сказала посадовиця.
Водночас Депнерінг відзначила, що інтерес до продовження діяльності в Україні залишається, хоча, як засвідчило дослідження, підтримка функціонування бізнесу у воєнний час є складним викликом.
«Імовірно, подібні проблеми актуальні не лише для швейцарських компаній», - зауважила вона.
Україна і Швейцарія вже розпочали підготовку до проведення спільних місій з оцінки можливості для бізнесів обох країн, про які сторони домовилися під час Всесвітнього форуму в Давосі.
«Давос справді став можливістю для полегшення першого контакту підприємств з українського та швейцарського боку. Фактично наша робота в Україні спрямована на оцінку можливостей підготовки місії з метою залучення швейцарських компаній в Україну, щоб вони змогли зрозуміти ситуацію в країні», - заявила посадовиця.
Вона зауважила, що українські реалії значно відрізняються від тих уявлень, які існують у Швейцарії. Це зумовлено тим, що інформація про Україну у випусках новин переважно стосується воєнних подій.
«Громадянам такої невеликої країни, як Швейцарія, складно уявити, що така велика країна, як Україна, може одночасно переживати жахливу війну на сході і зберігати відносно нормальне життя у Києві, принаймні більшу частину часу», - сказала Депнерінг.
На її думку, щоб швейцарські підприємці зрозуміли реальність в Україні, їм треба показати, як країна живе і працює під час війни.
«Саме тому ми вивчаємо перспективи підготовки однієї з таких місій для детального вивчення ситуації. Зокрема, спільно із швейцарськими компаніями ми визначаємо привабливі для відвідування місця, а також потенційні сектори, які були б цікавими для швейцарського приватного бізнесу», - поінформувала представниця Державного секретаріату Швейцарії.
Як повідомляв Укрінформ, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у січні Україна та Швейцарія домовились про проведення спільних місій для вітчизняних бізнесів, аби вивчити можливості для швейцарських компаній інвестувати в Україну та можливості для українських компаній щодо розширення у Швейцарії.
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