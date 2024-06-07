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Кошти на рахунках місцевих бюджетів з початку року зросли більш ніж у 1,5 раза - Мінфін

15:59 07.06.2024 |

Економіка

 

Обсяг коштів на рахунках місцевих бюджетів наразі становить 177 млрд грн, а їхній приріст із початку року перевищує 60 млрд грн, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Тобто, жодних потреб для перенаправлення коштів до місцевих бюджетів немає. Є достатні можливості місцевих бюджетів, щоб виконувати власні додаткові повноваження і забезпечити виконання тих повноважень, які в них є", - заявив він на "Годині уряду" в Раді в п'ятницю.

Голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 12 травня повідомив, що порівняно із січнем-квітнем 2023 року, коли "військовий" податок на доходи фізосіб (ПДФО) залишався в розпорядженні місцевих бюджетів, їхні доходи за загальним фондом (без трансфертів) зросли на 2,7%, або на 3,8 млрд грн.

"Втрати від військового ПДФО нерівномірні. Найбільшими вони очікуються для прифронтових регіонів. Утім у Полтавській, Київській областях та м. Києві доходи зросли навіть якщо порівнювати з базою за 2023 рік, що включає "військовий" ПДФО", - зазначив Гетманцев.

За його словами, бюджет Києва залишається лідером за приростом доходів - 30%.

Згідно з даними Гетманцева, станом на 1 травня 2024 року залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становив 155,6 млрд грн, з початку року він збільшився на 38%, або на 43 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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