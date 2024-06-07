Фінансові новини
- |
- 07.06.24
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Врегульовано проблемне податкове питання на прифронтових територіях – Мінреінтеграції
13:03 07.06.2024 |
В Україні врегульовано питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Згідно з повідомленням, проблема полягала в тому, що регіональні підрозділи Державної податкової служби блокували податкові накладні суб'єктів господарювання із прифронтових територій через відсутність у них актів про розмінування місцевості.
За результатами роботи Коордштабу ДПС рекомендувала своїм підрозділам при опрацюванні податкових накладних враховувати довідки місцевих адміністрацій про використання та обробіток земельних угідь за відсутності актів про розмінування.
"Це дозволить не тільки уникнути блокування податкових накладних у майбутньому, а й розблокувати раніше заблоковані податкові накладні", - йдеться в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Єврокомісія дала позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ України
ТОП-НОВИНИ
|Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів
|США готують для ЗСУ партію зброї на чверть мільярда доларів
|Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000
|Менше 40 вже не буде. Що відбувається з курсом долара?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Енергоатом підписав угоду з EDF: буде вивчати французькі реактори
|Аграрії цьогоріч отримали майже ₴51 мільярд банківських кредитів
|Уряд Швейцарії виділив понад EUR60 млн на підтримку України в галузі цифровізації протягом наступних чотирьох років
|Врегульовано проблемне податкове питання на прифронтових територіях – Мінреінтеграції
|Кабмін просить ВР відтермінувати подання Бюджетної декларації на 2025-2027 рр.
|Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів
|Мінфін розраховує на виконання держбюджету-2024 попри погіршення прогнозу зростання ВВП до 3,5%
Бізнес
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac
|Новий рубіж в оцінці електромобілів: AnTuTu представляє бенчмарк для інформаційно-розважальних систем
|Intel представила нові чипи Lunar Lake для ноутбуків зі штучним інтелектом
|Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран