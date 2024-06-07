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Врегульовано проблемне податкове питання на прифронтових територіях – Мінреінтеграції

13:03 07.06.2024 |

Економіка

 

В Україні врегульовано питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Згідно з повідомленням, проблема полягала в тому, що регіональні підрозділи Державної податкової служби блокували податкові накладні суб'єктів господарювання із прифронтових територій через відсутність у них актів про розмінування місцевості.

За результатами роботи Коордштабу ДПС рекомендувала своїм підрозділам при опрацюванні податкових накладних враховувати довідки місцевих адміністрацій про використання та обробіток земельних угідь за відсутності актів про розмінування.

"Це дозволить не тільки уникнути блокування податкових накладних у майбутньому, а й розблокувати раніше заблоковані податкові накладні", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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