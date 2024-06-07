Кабмін просить ВР відтермінувати подання Бюджетної декларації на 2025-2027 рр.

Уряд звернувся до парламенту з проханням відтермінувати термін подання Бюджетної декларації на 2025-2027 рр. у зв'язку зі зміною чинників, що впливають на зміст цього документа, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми звернулися до вас (Верховної Ради - ІФ-У) з проханням відтермінувати термін подачі Бюджетної декларації (на 2025-2027 рр. - ІФ-У) у зв'язку з тим, що в нас змінюються певні чинники, які впливають на цей документ", - сказав він на годині запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Марченко зазначив, що в планах подати документ до парламенту після досягнення консенсусу уряду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо основних макропоказників на 2025 рік.

"Потім ми зможемо подати цей документ до Верховної Ради і з вами це обговорити", - резюмував міністр, коментуючи, чому декларацію не було подано у встановлений термін до 1 червня.

Очільник Мінфіну також не зміг наразі оцінити можливий дефіцит держбюджету у 2025 році.

"Щодо дефіциту 25-го року, знову ж таки, наразі передчасно говорити про параметри дефіциту, тому що ключовий параметр - наскільки інтенсивною буде війна в Україні", - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, ухвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки є одним з індикаторів реформи Покращення управління державними фінансами в рамках Плану України за програмою Ukraine Facility з передбаченим терміном виконання у другому кварталі поточного року.

Декларація має містити основні макроекономічні прогнози економічного та соціального розвитку країни, основні бюджетні показники (доходи, видатки, дефіцит бюджету, державний борг), інформацію щодо пріоритетів державної політики за сферами та граничних обсягів видатків для кожного головного розпорядника коштів, взаємовідносин між державним бюджетом і місцевими бюджетами, включно з необхідними вказівками для підготовки середньострокових прогнозів місцевих бюджетів, а також оцінку фіскальних ризиків.