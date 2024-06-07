Мінфін розраховує на виконання держбюджету-2024 попри погіршення прогнозу зростання ВВП до 3,5%

Уряд погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році з 4,6% до 3,5%, а Нацбанк - з 3,6% до 3%, проте Міністерство фінансів розраховує, що основні показники державного бюджету будуть виконані, заявив міністр Сергій Марченко.

"Ми сподіваємося, що якісна робота наших адміністраторів, податкової та митної служби надасть змогу все-таки виконувати показники, які заклали бюджет", - сказав він на "Годині уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Марченко зазначив, що за п'ять місяців Держподатслужба перевиконала планові показники на 11%, додатково зібравши 44,7 млрд грн, а Держмитслужба - на 9%, або на 19,6 млрд грн.

"Тому я сподіваюся, що такі тенденції продовжуються, незважаючи на те, що в нас будуть перебої з електроенергією, і бізнес справді може це відчувати, і економічна активність, відповідним чином буде зменшена. Але заходи, які зараз готує уряд спільно з Радою, думаю, дадуть змогу мінімізувати ці шоки та дадуть змогу бізнесу відчути підтримку", - наголосив очільник Мінфіну.

Відповідаючи на запитання, міністр зазначив, що грошове забезпечення військовослужбовцям оплачується вчасно і в повному обсязі, зокрема йдеться про доплату 70 тис. грн за перебування на передній лінії фронту протягом 30 днів.

"Немає жодної інформації про те, що є якісь затримки або ці кошти не пішли в повному обсязі. На сьогоднішній момент сектор безпеки і оборони профінансовано в повному обсязі - це близько 800 млрд грн коштів, які були вже спрямовані в сектор", - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2024 рік" із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

За даними Мінфіну, загалом за січень-травень 2024 року до держбюджету надійшло 1074,8 млрд грн, зокрема до загального фонду - 775,4 млрд грн, тоді як касові видатки становили 1544,5 млрд грн, зокрема загального фонду - 1257 млрд грн.

Порівняно із січнем-травнем 2023 року доходи збільшилися на 1,3%, або на 13,9 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 5,4%, або на 39,8 млрд грн. Водночас минулого року за п'ять місяців до загального фонду надійшло 225 млрд грн грантової міжнародної допомоги, тоді як цього року - лише 40,3 млрд грн.

Що стосується видатків держбюджету, то вони збільшилися на 9,7%, або 136,6 млрд грн, зокрема загального фонду - на 10%, або 114,1 млрд грн.

Марченко наприкінці травня оцінив потреби в додаткових військових витратах держбюджету-2024 у $5 млрд, тоді як, на думку глави парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, "експертні прикидки, що фактичний геп щонайменше вдвічі більший за поточні оцінки 200 млрд грн ($5 млрд), недалекі від істини".