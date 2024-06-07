Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін розраховує на виконання держбюджету-2024 попри погіршення прогнозу зростання ВВП до 3,5%

12:28 07.06.2024 |

Економіка

 

Уряд погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році з 4,6% до 3,5%, а Нацбанк - з 3,6% до 3%, проте Міністерство фінансів розраховує, що основні показники державного бюджету будуть виконані, заявив міністр Сергій Марченко.

"Ми сподіваємося, що якісна робота наших адміністраторів, податкової та митної служби надасть змогу все-таки виконувати показники, які заклали бюджет", - сказав він на "Годині уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Марченко зазначив, що за п'ять місяців Держподатслужба перевиконала планові показники на 11%, додатково зібравши 44,7 млрд грн, а Держмитслужба - на 9%, або на 19,6 млрд грн.

"Тому я сподіваюся, що такі тенденції продовжуються, незважаючи на те, що в нас будуть перебої з електроенергією, і бізнес справді може це відчувати, і економічна активність, відповідним чином буде зменшена. Але заходи, які зараз готує уряд спільно з Радою, думаю, дадуть змогу мінімізувати ці шоки та дадуть змогу бізнесу відчути підтримку", - наголосив очільник Мінфіну.

Відповідаючи на запитання, міністр зазначив, що грошове забезпечення військовослужбовцям оплачується вчасно і в повному обсязі, зокрема йдеться про доплату 70 тис. грн за перебування на передній лінії фронту протягом 30 днів.

"Немає жодної інформації про те, що є якісь затримки або ці кошти не пішли в повному обсязі. На сьогоднішній момент сектор безпеки і оборони профінансовано в повному обсязі - це близько 800 млрд грн коштів, які були вже спрямовані в сектор", - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2024 рік" із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

За даними Мінфіну, загалом за січень-травень 2024 року до держбюджету надійшло 1074,8 млрд грн, зокрема до загального фонду - 775,4 млрд грн, тоді як касові видатки становили 1544,5 млрд грн, зокрема загального фонду - 1257 млрд грн.

Порівняно із січнем-травнем 2023 року доходи збільшилися на 1,3%, або на 13,9 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 5,4%, або на 39,8 млрд грн. Водночас минулого року за п'ять місяців до загального фонду надійшло 225 млрд грн грантової міжнародної допомоги, тоді як цього року - лише 40,3 млрд грн.

Що стосується видатків держбюджету, то вони збільшилися на 9,7%, або 136,6 млрд грн, зокрема загального фонду - на 10%, або 114,1 млрд грн.

Марченко наприкінці травня оцінив потреби в додаткових військових витратах держбюджету-2024 у $5 млрд, тоді як, на думку глави парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, "експертні прикидки, що фактичний геп щонайменше вдвічі більший за поточні оцінки 200 млрд грн ($5 млрд), недалекі від істини".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1537
  0,0283
 0,07
EUR
 1
 43,6270
  0,0187
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0248  0,04 0,10 40,6888  0,03 0,07
EUR 43,6332  0,22 0,50 44,4352  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2400  0,07 0,17 40,2600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес