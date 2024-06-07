Попит на електромобілі в травні збільшився на 68%

За травень 2024 року український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%, однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легковики - 4025 штук (нових - 647, уживаних - 3378).

Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

За травень 2024 року український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%, однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легковики - 4025 штук (нових - 647, уживаних - 3378).

Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

Найпопулярніші вживані

Топ-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:

* Nissan Leaf - 492 автомобілів;

* Tesla Model 3 - 404 авто;

* Tesla Model Y - 335;

* Volkswagen е-Golf - 212;

* Hyundai Kona - 210 машин.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% - вживані.

Раніше повідомлялося, що попит на вживані авто з-за кордону в травні зріс на 26% порівняно з травнем минулого року.