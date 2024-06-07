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Попит на електромобілі в травні збільшився на 68%
12:21 07.06.2024 |
За травень 2024 року український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%, однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легковики - 4025 штук (нових - 647, уживаних - 3378).
Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
За травень 2024 року український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%, однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легковики - 4025 штук (нових - 647, уживаних - 3378).
Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
Найпопулярніші вживані
Топ-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:
* Nissan Leaf - 492 автомобілів;
* Tesla Model 3 - 404 авто;
* Tesla Model Y - 335;
* Volkswagen е-Golf - 212;
* Hyundai Kona - 210 машин.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% - вживані.
Раніше повідомлялося, що попит на вживані авто з-за кордону в травні зріс на 26% порівняно з травнем минулого року.
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