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АНАЛІТИКА

Експорт товарів Україною в травні став другим за обсягом від початку війни

11:50 07.06.2024 |

Економіка

 

За травень 2024 року обсяг експорту товарів склав 12,2 млн тонн, а його вартість - $3,34 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Фізичні показники експорту товарів залишились близькими до довоєнних показників лютого 2022 року.

За показниками фізичного обсягу експорт товарів у травні 2024 року є другим за весь період широкомасштабного вторгнення - більшим обсяг експорту був лише у квітні цього року.

Як пояснив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, у травні традиційно зменшується експорт зернової продукції торішнього врожаю. Так, кукурудзи минулого місяця було експортовано на 452 тис. тонн менше, ніж у квітні (травень - 3,6 млн тонн), пшениці - на 285 тис. тонн менше (1,6 млн тонн).

Водночас у травні зафіксований істотний приріст фізичних обсягів експорту металургії. Зокрема, експорт труб безшовних у порівнянні з квітнем 2024 року зріс на 50,2%, напівфабрикатів - на 40%, плоского прокату - на 17%.

Експортні вантажопотоки

Минулого місяця зафіксовані зміни також у вантажопотоках експорту за видами транспорту. Україна стала більше направляти на зовнішні ринки свої товари автомобільним транспортом та залізницею.

Фізичний обсяг експорту автомобільним транспортом зріс у порівнянні з квітнем 2024 року на 10,7%, склавши 893,3 тис. тонн, залізницею - на 3,8%, до 2,75 млн тонн. Натомість на 1 млн тонн - до 8,5 млн тонн - скоротилися обсяги експорту товарів морем.

Куди експортували

Як зазначається, минулого місяця зафіксоване зростання експорту до ЄС на 1,8% (обсяг у травні - $1,87 млрд). Зокрема експорт до Польщі зріс на 12% у порівнянні до квітня і склав $365,8 млн.

Зафіксоване зростання на 85% експорту до Індії, куди Україна відправляла в основному соняшникову олію.

Водночас експорт до Китаю зменшився на 30% через сезонне скорочення експорту кукурудзи, яка є основним експортним товаром України до цієї країни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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