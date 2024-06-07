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Глава Нацбанку оцінив ймовірність отримати у червні $2,2 мільярда від МВФ
09:00 07.06.2024 |
Київ має доволі високі шанси отримати до кінця червня черговий транш у межах чинної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом - 2,2 млрд дол.
Про це на зустрічі з журналістами з нагоди їхнього професійного свята сказав голова правління Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Керівник Нацбанку нагадав, що минулого тижня у Варшаві успішно завершилася місія з четвертого перегляду чинної програми співпраці Києва з МВФ. У червні Рада директорів МВФ розгляне виконання Україною програми розширеного фінансування (EFF) та домовленості, досягнуті за підсумками цієї місії.
"Ми подолали "прокляття трьох переглядів", - пожартував керівник Нацбанку (дотепер втілення програм співпраці з Фондом на цьому етапі - як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин, - припинялося - ред.). За всю історію ми так далеко у взаємовідносинах з МВФ у межах однієї програми співробітництва не проходили. Через це нинішня команда НБУ вже увійшла в історію", - зазначив очільник НБУ.
За словами Пишного, місія відбувалася доволі комфортно, хоча складних розмов із партнерами уникнути не вдалося.
"Якщо все складеться так, як ми розраховуємо, то наприкінці червня Україна отримає 2,2 млрд дол. Але разом із ними ми одержимо пакет зобов'язань, які маємо виконати для успішного наступного, п'ятого перегляду", - попередив голова правління Нацбанку.
Саме цей етап, на його думку, може певною мірою стати точкою дефуркації (неповернення), яка передбачає доволі складні рішення - як для України, так і для її партнерів.
У цей період Київ, зокрема, має домовитися про реструктуризацію зовнішніх запозичень. Також від країни очікують на доволі складні рішення, пов'язані з антикорупційними процесами.
Крім того, Пишний дуже сподівається, що "з'являться відповіді в питаннях використання заморожених російських активів. Це ще один фактор, який допоможе нам на певний час убезпечитися від політичної турбулентності".
Водночас поміж викликів він назвав поки що не визначену ситуацію з виборами у США.
Як повідомлялося, програму МВФ для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) затверджено Фондом 31 березня 2023 року. Вона розрахована на чотири роки та передбачає виділення Україні загалом 15,6 млрд дол.
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