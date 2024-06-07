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АНАЛІТИКА

Мінфін за травень перерахував майже 15 мільярдів трансфертів до місцевих бюджетів

09:45 07.06.2024 |

Економіка

 

Міністерство фінансів України в травні 2024 року забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам у розмірі 14,7 млрд грн, що становить 85,6% від передбачених розписом асигнувань цього місяця.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Зокрема, кошти розподілені наступним чином:

* базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100% до розпису асигнувань);
* додаткові дотації перераховано в сумі 3,5 млрд грн (100% до розпису асигнувань).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 червня становлять 162,1 млрд грн, що на 6,5 млрд грн більше ніж станом на 1 травня.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - наголосили в Мінфіні.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволить місцевій владі будувати укріплення за власні кошти.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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