Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року

23:57 06.06.2024 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна, згідно з домовленостями за програмою EFF, до кінця нинішнього року проведе перший аудит НАБУ, зміцнить Кримінальний процесуальний кодекс та створить Вищий адміністративний суд.

Про це сказала в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Є кілька реформ, про які я можу сказати», - зауважила представниця Фонду у відповідь на запитання Укрінформу, яких кроків від України щодо реформ чекає МВФ у першу чергу.

За її словами, йдеться насамперед про зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. У Фонді очікують, що українська влада реалізує цей напрям восени нинішнього року.

Крім того, до кінця року у Фонді очікують на створення в Україні Вищого адміністративного суду.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Україна і МВФ досягли угоди на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми EFF, яка дозволить Україні отримати 2,2 млрд дол. у вигляді нового траншу від МВФ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1537
  0,0283
 0,07
EUR
 1
 43,6270
  0,0187
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9840  0,10 0,26 40,6608  0,15 0,36
EUR 43,4168  0,25 0,56 44,2648  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1700  0,06 0,15 40,1850  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес