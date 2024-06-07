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У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року
23:57 06.06.2024 |
Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна, згідно з домовленостями за програмою EFF, до кінця нинішнього року проведе перший аудит НАБУ, зміцнить Кримінальний процесуальний кодекс та створить Вищий адміністративний суд.
Про це сказала в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Є кілька реформ, про які я можу сказати», - зауважила представниця Фонду у відповідь на запитання Укрінформу, яких кроків від України щодо реформ чекає МВФ у першу чергу.
За її словами, йдеться насамперед про зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. У Фонді очікують, що українська влада реалізує цей напрям восени нинішнього року.
Крім того, до кінця року у Фонді очікують на створення в Україні Вищого адміністративного суду.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Україна і МВФ досягли угоди на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми EFF, яка дозволить Україні отримати 2,2 млрд дол. у вигляді нового траншу від МВФ.
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