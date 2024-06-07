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Транш на $2,2 мільярда: у МВФ сказали, коли ухвалять рішення
23:55 06.06.2024 |
Виконавча рада МВФ ухвалюватиме рішення щодо виділення Україні нового траншу за програмою EFF у розмірі $2,2 мільярда на засіданні, яке має відбутися впродовж наступних тижнів.
Про це повідомила в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми очікуємо, що наша Виконавча рада розгляне рішення по Україні ближчими тижнями», - зазначила представниця Фонду у відповідь на запитання Українського національного агентства.
Вона також повідомила, що за попередніми підсумками четвертого перегляду ефективність виконання Україною програми EFF «залишається високою», попри виклики війни. При цьому, за її словами, були дотриманні усі кількісні критерії ефективності, виконані вимоги одного структурного маяка, а також іншого структурного маяка з короткою затримкою.
Представниця Фонду наголосила, що ризики для зростання української економіки продовжують бути дуже високими - з огляду на продовження війни.
Козак звернула увагу на процес переговорів між Україною та її кредиторами щодо реструктуризації боргу. За її словами, завершення цього процесу на умовах, які відповідають програмі, важливе для доведення держборгу та задоволення фінансових потреб України до прийнятного рівня.
Як повідомляв Укрінформ, до Державного бюджету України вже надійшли чотири транші у рамках програми EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США.
Програма МВФ для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) була затверджена Фондом 31 березня 2023 року. Вона розрахована на чотири роки та передбачає виділення Україні загалом $15,6 млрд.
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