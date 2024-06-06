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Високий суд Лондона постановив, що позов через застряглі в Україні літаки має розглядатися в українській юрисдикції
22:37 06.06.2024 |
Високий суд Лондона ухвалив, що судову тяганину між страховиками і лізинговими компаніями через літаки, що застрягли в українських аеропортах, після повномасштабного вторгнення РФ, має бути заслухано в Україні, повідомляє Reuters.
"Суддя Ендрю Ґеншоу у своєму рішенні, що стосується шести окремих позовів, ухвалив, що розгляд справ у Лондоні має бути припинено через "положення про виключну юрисдикцію", які вимагають розгляду суперечок в Україні", - йдеться в повідомленні агентства в четвер.
Повідомляється, що серед компаній, які подали на страховиків позови, один із найбільших лізингодавців - ірландська AerCap, у портфелі якої 1,74 тис. літаків, понад 900 двигунів і 300 вертольотів.
За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", тільки в аеропорту "Бориспіль" після закриття неба в лютому 2022 року застрягло близько 30 літаків.
2 квітня 2022 року "Роза Вітрів" евакуювала зі Львова літак ATR-72, 13 вересня також зі Львова свій Airbus A320 зміг вивезти лоукостер Wizz Air. У квітні 2023 року українська авіакомпанія SkyUp Airlines евакуювала літак у Ясси (Румунія). У грудні 2023 року з "Борисполя" було виконано технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 за запитом української авіакомпанії Skyline Express.
Крім того, угорський лоукостер Wizz Air розібрав на запчастини два з трьох літаків Airbus 320, які застрягли в українському аеропорту "Київ" (Жуляни) після повномасштабного вторгнення. Повідомлялося, що компанія не втрачає надії вивезти останнє ціле авіасудно.
Ексголова МАУ Євген Дихне повідомляв, що в "Борисполі" "застрягли" 12 літаків МАУ, а ще один в Одесі.
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