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Морські порти України за 5 міс.-2024 обробили 45,8 млн тонн вантажів - АМПУ
17:51 06.06.2024 |
Оператори морських портів України за підсумками січня-травня 2024 року перевалили 45,8 млн тонн вантажів, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).
За її даними, цей обсяг удвічі перевищує показник за аналогічний період 2023 року.
Для порівняння: за п'ять місяців 2021 року в українських портах було оброблено 55,4 млн тонн вантажу, за той самий період 2020 року - 68 млн тонн, зазначила пресслужба АМПУ на фейсбук-сторінці.
В адміністрації запевнили, що продовжуватимуть роботу над розширенням номенклатури вантажів, а також налагодженням контейнерних і поромних перевезень.
Як повідомлялося, усі порти, що працюють в Україні, за січень-квітень 2024 року обробили 37,7 млн тонн вантажів проти 22 млн тонн у 2023 році. За дев'ять місяців функціонування українського морського коридору цим маршрутом було експортовано 50 млн тонн вантажів.
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