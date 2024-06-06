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АНАЛІТИКА

Морські порти України за 5 міс.-2024 обробили 45,8 млн тонн вантажів - АМПУ

17:51 06.06.2024 |

Економіка

 

Оператори морських портів України за підсумками січня-травня 2024 року перевалили 45,8 млн тонн вантажів, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

За її даними, цей обсяг удвічі перевищує показник за аналогічний період 2023 року.

Для порівняння: за п'ять місяців 2021 року в українських портах було оброблено 55,4 млн тонн вантажу, за той самий період 2020 року - 68 млн тонн, зазначила пресслужба АМПУ на фейсбук-сторінці.

В адміністрації запевнили, що продовжуватимуть роботу над розширенням номенклатури вантажів, а також налагодженням контейнерних і поромних перевезень.

Як повідомлялося, усі порти, що працюють в Україні, за січень-квітень 2024 року обробили 37,7 млн тонн вантажів проти 22 млн тонн у 2023 році. За дев'ять місяців функціонування українського морського коридору цим маршрутом було експортовано 50 млн тонн вантажів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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