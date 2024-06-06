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Мінекономіки сподівається на фінансову підтримку ЄБРР щодо перекваліфікації працівників
15:44 06.06.2024 |
Україна і ЄБРР розпочали діалог щодо розробки та втілення програм підтримки українського бізнесу задля відновлення енергетичного сектору та перекваліфікації працівників на більш потрібні на ринку праці професії.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Щодо другої програми, то на думку віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит.
В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці.
Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для Уряду на ринку праці.
ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - наголосила Юлія Свириденко.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наразі реалізує 220 проєктів в Україні на більш ніж €5 млрд.
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