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АНАЛІТИКА

Україна у 2023р. збільшила споживання сталі на 55% - дані Worldsteel

14:44 06.06.2024 |

Економіка

 

Україна за підсумками 2023 року збільшила видиме споживання сталі (apparent steel use) на 55% порівняно з 2022 роком - до 3,4 млн тонн з 2,2 млн тонн.

Згідно з оприлюдненою Worldsteel у четвер щорічною збіркою, найбільшою сталеливарною компанією світу за підсумками минулого року стала China Baowu Group - 130,77 млн тонн (у 2022-му - 131,84 млн тонн), на другому місці - ArcelorMittal із 68,52 млн тонн (у 2022-му - 68,89 млн тонн). Потім ідуть Ansteel Group з 55,89 млн тонн (55,65 млн тонн), Nippon Steel з 43,66 млн тонн (44,37 млн тонн) і HBIS Group з 41,34 млн тонн.

У списку з 50 найбільших світових виробників сталі за підсумками 2022 і 2023 рр. українських компаній немає, тоді як у 2014-2021 рр. у цьому рейтингу перебувала група "Метінвест".

За даними Worldsteel, Україна 2023 року виробила 6,2 млн тонн сталі та посіла 24-те місце (2022-го - 6,3 млн тонн сталі та 25-те місце), обсяг виробництва чавуну становив 6 млн тонн (6,4 млн тонн). При цьому на експорт було поставлено 1,2 млн тонн (1,3 млн тонн) чавуну.

Водночас видиме споживання чавуну в Україні 2023 року становило 4,8 млн тонн (2022-го - 5,1 млн тонн), видиме споживання сталі - 3,4 млн тонн (2,2 млн тонн). Споживання на одну людину досягло 92 кг (у 2022-му - 55,1 кг/особа).

У середньому у світі 2023 року видиме споживання сталі становило 219,3 кг/особу. (223,7 кг/чол.).

За підсумками 2022 і 2023 рр. Україна не увійшла до списку першої двадцятки світового рейтингу найбільших експортерів сталі, тоді як за підсумками 2021 року посідала 10-те місце, реалізувавши на зовнішніх ринках 15,7 млн тонн металопродукції.

Водночас у рейтингу нетто-експортерів Україна посіла 12-те місце у світі з об'ємом 2,2 млн тонн (у 2022-му - восьме місце з об'ємом 4,1 млн тонн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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