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МЗС закликає китайські компанії активніше долучатися до допомоги України
13:56 06.06.2024 |
Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Шанхаї з представниками ділових кіл Китаю закликав їх брати активнішу участь у допомозі Україні і розвитку торговельних та інвестиційних зв'язків.
Про це повідомляє МЗС України, передає Укрінформ.
Сибіга розповів представникам 13 китайських державних і приватних компаній про заходи, яких вживає український уряд для забезпечення ефективної роботи економіки в умовах російської збройної агресії. Він відзначив, зокрема, успішний досвід у питанні розблокування логістичних маршрутів та забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що сприятиме розвитку міжнародної торгівлі.
«Перший заступник міністра поінформував присутніх щодо позитивної динаміки в двосторонній торгівлі та закликав китайські компанії брати більш активну участь у допомозі Україні та, зокрема, розвитку торговельних та інвестиційних зв'язків. Окремо обговорено питання можливої участі міжнародного бізнесу у проєктах з відбудови України», - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.
Своєю чергою представники китайських ділових кіл розповіли про свою діяльність на українському ринку, наголошуючи на бажанні активізувати роботу з українськими партнерами та інвестувати у конкретні проєкти в Україні.
Сторони домовились про обопільну участь представників ділових кіл у виставкових заходах в Україні та Китаї.
Як повідомляв Укрінформ, 5 червня заступники міністра закордонних справ України та Китаю Андрій Сибіга та Сунь Вейдун провели політичні консультації. Сибіга також зустрівся із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм і заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу.
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