Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ратифікувала рамкову угоду про контроль за використанням грошей Ukraine Facility

12:06 06.06.2024 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада у четвер, 6 червня, ратифікувала рамкову угоду, яка визначає механізми з управління та контролю використання 50 млрд євро в межах плану фінансової допомоги Ukraine Facility. Її підтримали 320 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

Угода регулює питання щодо створення інституту національного координатора програми, внутрішню систему управління та контролю в Україні, співпраці з європейськими контрольними органами, створення аудиторської ради, моніторингу реалізації Ukraine Facility з боку установ, офісів, агентств та органів ЄС, вимоги щодо збору, прозорості, публічності даних.

Україна уже отримала 6 млрд євро з Ukraine Facility, у червні очікується ще 1,89 млрд євро.

Після цього Євросоюз почне виділяти гроші, якщо будуть виконані умови, передбачені у "Плані України". Перші дві умови - це ухвалення двох законів: про перезавантаження Бюро економічної безпеки й корпоративне управління державних підприємств.

Загалом у плані понад 150 індикаторів реформ, з яких на 2024 рік передбачені 36.

За попереднім розрахунком, Україна в межах Ukraine Facility має отримати (за роками):

→ 2024 рік - 16 млрд євро;
→ 2025 рік - 12,5 млрд євро;
→ 2026 рік - 7,25 млрд євро;
→ 2027 рік - 1,2 млрд євро;
→ січень 2028 року - 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів четвертого кварталу 2027 року).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1254
  0,1684
 0,42
EUR
 1
 43,6083
  0,1588
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9840  0,10 0,26 40,6608  0,15 0,36
EUR 43,4168  0,25 0,56 44,2648  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1700  0,06 0,15 40,1850  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес