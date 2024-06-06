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Рада ратифікувала рамкову угоду про контроль за використанням грошей Ukraine Facility
Верховна Рада у четвер, 6 червня, ратифікувала рамкову угоду, яка визначає механізми з управління та контролю використання 50 млрд євро в межах плану фінансової допомоги Ukraine Facility. Її підтримали 320 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Угода регулює питання щодо створення інституту національного координатора програми, внутрішню систему управління та контролю в Україні, співпраці з європейськими контрольними органами, створення аудиторської ради, моніторингу реалізації Ukraine Facility з боку установ, офісів, агентств та органів ЄС, вимоги щодо збору, прозорості, публічності даних.
Україна уже отримала 6 млрд євро з Ukraine Facility, у червні очікується ще 1,89 млрд євро.
Після цього Євросоюз почне виділяти гроші, якщо будуть виконані умови, передбачені у "Плані України". Перші дві умови - це ухвалення двох законів: про перезавантаження Бюро економічної безпеки й корпоративне управління державних підприємств.
Загалом у плані понад 150 індикаторів реформ, з яких на 2024 рік передбачені 36.
За попереднім розрахунком, Україна в межах Ukraine Facility має отримати (за роками):
→ 2024 рік - 16 млрд євро;
→ 2025 рік - 12,5 млрд євро;
→ 2026 рік - 7,25 млрд євро;
→ 2027 рік - 1,2 млрд євро;
→ січень 2028 року - 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів четвертого кварталу 2027 року).
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