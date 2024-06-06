У травні українці зареєструвани на 26% більше вживаних авто

Впродовж травня український автопарк поповнили понад 19 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 26%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 49%, а також:

* дизельні - 23%;

* електромобілі - 17%;

* авто з ГБО - 6%;

* гібриди - 5%.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 1049 од.;

* Renault Megane - 806 од.;

* Skoda Octavia - 640 од.;

* Volkswagen Passat - 569 од.;

* Volkswagen Tiguan - 552 од.;

* Nissan Leaf - 492 од.;

* Nissan Rogue - 482 од.;

* Audi Q5 - 457 од.;

* Tesla Model 3 - 404 од.;

* Audi A4 - 397 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9 років.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.