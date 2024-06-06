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У травні українці зареєструвани на 26% більше вживаних авто
09:59 06.06.2024 |
Впродовж травня український автопарк поповнили понад 19 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 26%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 49%, а також:
* дизельні - 23%;
* електромобілі - 17%;
* авто з ГБО - 6%;
* гібриди - 5%.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
* Volkswagen Golf - 1049 од.;
* Renault Megane - 806 од.;
* Skoda Octavia - 640 од.;
* Volkswagen Passat - 569 од.;
* Volkswagen Tiguan - 552 од.;
* Nissan Leaf - 492 од.;
* Nissan Rogue - 482 од.;
* Audi Q5 - 457 од.;
* Tesla Model 3 - 404 од.;
* Audi A4 - 397 од.
Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9 років.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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