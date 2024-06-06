Третина промислових підприємств очікує зростання цін на продукцію

Кожне 3 промислове підприємство у найближчі три місяці очікує на зростання відпускних цін своєї продукції.

Про це свідчить дослідження Держстату.

Також повідомляється, що у чверті промислових підприємств кількість замовлень зменшилася, а 59% - завантажені відповідно до сезону. Та не зважаючи на таку завантаженість 39% керівників підприємств оцінюють кількість замовлень як суттєво меншу за звичайну.

При цьому, 98% респондентів вказали, що, на їх думку, експортний попит зараз відсутній.

Більшість опитаних керівників також зазначили, що найближчим часом досить важко прогнозувати роботу бізнесу.

За оцінкою керівників та менеджерів промислового сектору в цілому по Україні, обсяг виробництва зріс у 25% компаній і не зазнав жодних змін у 50%.