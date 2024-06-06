Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Третина промислових підприємств очікує зростання цін на продукцію

09:25 06.06.2024 |

Економіка

 

Кожне 3 промислове підприємство у найближчі три місяці очікує на зростання відпускних цін своєї продукції.

Про це свідчить дослідження Держстату.

Також повідомляється, що у чверті промислових підприємств кількість замовлень зменшилася, а 59% - завантажені відповідно до сезону. Та не зважаючи на таку завантаженість 39% керівників підприємств оцінюють кількість замовлень як суттєво меншу за звичайну.

При цьому, 98% респондентів вказали, що, на їх думку, експортний попит зараз відсутній.

Більшість опитаних керівників також зазначили, що найближчим часом досить важко прогнозувати роботу бізнесу.

За оцінкою керівників та менеджерів промислового сектору в цілому по Україні, обсяг виробництва зріс у 25% компаній і не зазнав жодних змін у 50%.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1254
  0,1684
 0,42
EUR
 1
 43,6083
  0,1588
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9840  0,10 0,26 40,6608  0,15 0,36
EUR 43,4168  0,25 0,56 44,2648  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1700  0,06 0,15 40,1850  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес