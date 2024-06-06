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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна фіксує рекордну кількість учасників на приватизаційних аукціонах

23:28 05.06.2024 |

Економіка

 

Середня кількість учасників на аукціонах із приватизації держмайна становить 5,34, що є рекордом за час роботи Фонду державного майна України.

Про це у Телеграмі повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Укрінформ.

«5,34 - така середня кількість учасників на онлайн-аукціонах із приватизації за п'ять місяців цього року! В історії Фонду держмайна України - це найвищий показник», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом січня - травня в аукціонах ФДМУ взяли участь 999 учасників.

На думку Коваля, збільшення конкуренції на аукціонах, організованих Фондом, свідчить про те, що установа працює відкрито на засадах чесних торгів в електронній системі Prozorro.Продажі, а сама приватизація, як ніколи, на часі.

Як повідомлялось, Фонд державного майна України у січні - березні 2024 року за підсумками приватизаційних аукціонів спрямував до бюджету 650 млн грн.

Верховна Рада 8 травня 2024 року ухвалила закон про ліквідацію збиткових та недіючих держпідприємств шляхом самофінансування. Згідно з документом, кошти, отримані від реалізації майна державних унітарних підприємств за рішенням Фонду держмайна, зараховуються до спеціального фонду держбюджету України.
 

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