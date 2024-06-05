Фінансові новини
- |
- 05.06.24
- |
- 20:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Майже 40% видатків Фонду ліквідації у 2023 р. припали на захист критичної інфраструктури - звіт
18:50 05.06.2024 |
Майже 40% видатків Фонду ліквідації наслідків збройної агресії припали на захист критичної інфраструктури: за підсумками 2023 року на ці цілі було використано 13,3 млрд грн із запланованих 18,8 млрд грн, повідомила організація Transparency International Ukraine (TI Ukraine) із посиланням на звіт Держказначейства України.
За його даними, минулого року з Фонду загалом було використано 33,3 млрд грн, тоді як загальний обсяг фонду становив 61,9 млрд грн.
Основними напрямами видатків, окрім захисту критичної інфраструктури, були також ліквідація наслідків знищення Каховської ГЕС, зокрема будівництво магістральних водогонів - 25%, або 8,3 млрд грн (із 8,8 млрд грн запланованого фінансування), а також компенсації за програмою "єВідновлення" - 20,7%, або 6,9 млрд грн (із 11,7 млрд грн).
Окрім цього, 3,4 млрд грн спрямували на регіональні проєкти відновлення, 560 млн грн - на експериментальний проєкт із відновлення населених пунктів, 420 млн грн - на будівництво та відновлення, 360 млн грн - інші видатки.
Найбільше видатків припало на проєкти в Дніпропетровській (8,8 млрд грн), Київській (4,3 млрд грн) і Харківській (3,7 млрд грн) областях.
TI Ukraine розробила рекомендації для вирішення низки проблем, пов'язаних із Фондом. Серед них: розширити джерела його наповнення, забезпечити багаторічне функціонування Фонду, зробити Реєстр пошкодженого та знищеного майна відкритим для підвищення прозорості, встановити вимоги до проєктів та їх пріоритезацію.
"У нас вкрай мало коштів порівняно з обсягами руйнувань: у 2023 році обсяг Фонду становив приблизно 0,3% потреб із відновлення. Тому необхідно чітко пріоритезувати проєкти, щоб гроші йшли туди, де вони справді потрібні найбільше. Обов'язкову пріоритетизацію потрібно запровадити якомога скоріше, адже торік уже були приклади, коли фінансування виділяли на проєкти, які розробили ще до повномасштабного вторгнення", - наведено слова юридичного радника TI Ukraine Андрія Швадчака в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
ТОП-НОВИНИ
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Майже 40% видатків Фонду ліквідації у 2023 р. припали на захист критичної інфраструктури - звіт
|Нафта продовжує помірно дорожчати, Brent торгується біля $77,7 за барель
|У січні-березні 2024 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 345 звернень від бізнесу стосовно зловживань державних органів
|«Укренерго» оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Раніше в компанії заявляли, що через них росте дефіцит електроенергії
|До кадрового резерву держслужби для роботи на деокупованих територіях уже зараховано майже 2,3 тис. осіб - НАДС
|ЄБРР акумулює EUR300 млн на підтримку української енергетики - Шмигаль
Бізнес
|Журнал Time назвав сотню найвпливовіших компаній року
|Японія планує за допомогою ШІ виявляти аномалії на орбіті Землі
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу