Майже 40% видатків Фонду ліквідації у 2023 р. припали на захист критичної інфраструктури - звіт

Майже 40% видатків Фонду ліквідації наслідків збройної агресії припали на захист критичної інфраструктури: за підсумками 2023 року на ці цілі було використано 13,3 млрд грн із запланованих 18,8 млрд грн, повідомила організація Transparency International Ukraine (TI Ukraine) із посиланням на звіт Держказначейства України.

За його даними, минулого року з Фонду загалом було використано 33,3 млрд грн, тоді як загальний обсяг фонду становив 61,9 млрд грн.

Основними напрямами видатків, окрім захисту критичної інфраструктури, були також ліквідація наслідків знищення Каховської ГЕС, зокрема будівництво магістральних водогонів - 25%, або 8,3 млрд грн (із 8,8 млрд грн запланованого фінансування), а також компенсації за програмою "єВідновлення" - 20,7%, або 6,9 млрд грн (із 11,7 млрд грн).

Окрім цього, 3,4 млрд грн спрямували на регіональні проєкти відновлення, 560 млн грн - на експериментальний проєкт із відновлення населених пунктів, 420 млн грн - на будівництво та відновлення, 360 млн грн - інші видатки.

Найбільше видатків припало на проєкти в Дніпропетровській (8,8 млрд грн), Київській (4,3 млрд грн) і Харківській (3,7 млрд грн) областях.

TI Ukraine розробила рекомендації для вирішення низки проблем, пов'язаних із Фондом. Серед них: розширити джерела його наповнення, забезпечити багаторічне функціонування Фонду, зробити Реєстр пошкодженого та знищеного майна відкритим для підвищення прозорості, встановити вимоги до проєктів та їх пріоритезацію.

"У нас вкрай мало коштів порівняно з обсягами руйнувань: у 2023 році обсяг Фонду становив приблизно 0,3% потреб із відновлення. Тому необхідно чітко пріоритезувати проєкти, щоб гроші йшли туди, де вони справді потрібні найбільше. Обов'язкову пріоритетизацію потрібно запровадити якомога скоріше, адже торік уже були приклади, коли фінансування виділяли на проєкти, які розробили ще до повномасштабного вторгнення", - наведено слова юридичного радника TI Ukraine Андрія Швадчака в повідомленні.