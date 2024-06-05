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До кадрового резерву держслужби для роботи на деокупованих територіях уже зараховано майже 2,3 тис. осіб - НАДС
16:46 05.06.2024 |
Майже 2,3 тис. осіб уже зараховано до кадрового резерву державної служби для роботи на деокупованих територіях, повідомляє Національне агентство державної служби (НАДС).
"Станом на 05.06.2024 року в системі зареєстровано 2 498 анкет", - ідеться в повідомленні пресслужби НАДС.
Зазначається, що серед тих, хто подав заявки 1 089 чоловіків і 1 409 жінок. Згідно з повідомленням, із них 91,5% уже успішно внесено до кадрового резерву (2 287 осіб), а 211 - відхилено.
Як повідомлялося, 23 травня 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм формування резерву співробітників державних органів для роботи на деокупованих територіях.
17 жовтня 2023 року Кабмін затвердив порядки створення кадрових резервів співробітників сфери охорони здоров'я та сфери освіти для роботи на деокупованих територіях.
17 листопада 2023 року в Мінреінтеграції заявили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів, Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя мають намір створити кадровий резерв суддів і працівників суду для роботи на деокупованих територіях.
11 січня в Мінреінтеграції повідомили, що також формуватимуть кадровий резерв співробітників житлово-комунальної, енергетичної та юридичної сфер.
15 березня Кабмін затвердив порядок формування кадрового резерву працівників сфери соціального захисту населення для роботи на деокупованих територіях України.
29 березня в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що кадровий резерв сфери культури для роботи на деокупованих територіях має охоплювати щонайменше 3 тис. осіб.
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