Запозичення до бюджету з початку року становили ₴612 мільярдів

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - травень 2024 року становили 612 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 189,5 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 56,7 млрд грн (749,5 млн дол. та 665,7 млн євро).

При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 129,7 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 422,5 млрд грн (або близько $10,8 млрд).

У Мінфіні інформують, що платежі з погашення державного боргу за січень - травень 2024 року становили 201,7 млрд грн (91,5% плану), платежі з обслуговування - 101,7 млрд грн (91,6 % плану). Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень - травень 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, в 2024 році щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд дол.