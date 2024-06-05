Робоча сила в Україні з початку війни скоротилася на 12% - звіт Мінекономіки та Мінфіну

Робоча сила в Україні через військові дії та скорочення населення зменшилася на 2,1 млн людей, або приблизно на 12%, - до 15,2 млн, ідеться в підготовленому спільно Мінекономіки та Мінфіном Звіті про пріоритети економічної політики, спрямованої на забезпечення економічного зростання.

"Більше того, близько половини робочої сили в Україні є неактивною - не працює і не шукає роботу, тоді як майже три четвертих роботодавців у країні зазначають, що відчувають брак кадрів", - констатують автори документа.

Вони наводять дані ООН, що загальна кількість біженців у Європі становить приблизно 5,8 млн людей, зокрема 4,5 млн у ЄС та інших європейських країнах і 1,3 млн у РФ / Білорусі.

На думку Мінекономіки та Мінфіну, українці, які повернуться в країну, збільшать чисельність робочої сили до 16,0-16,4 млн людей 2026 року, що все ще на 0,9-1,3 млн менше, ніж довоєнний рекорд у 17,3 млн людей 2021 року.

"Це підтверджує необхідність залучення більшої кількості робочої сили, стимулювання повернення біженців і збільшення участі робочої сили, особливо серед жінок, для підтримання економічного відновлення", - йдеться в документі.

Мінфін і Мінекономіки декларують, що Україна зобов'язується провести необхідні реформи для розв'язання деяких із цих питань, але також потребує допомоги в наданні соціальних послуг і можливостей працевлаштування, які необхідні для залучення більшої кількості працівників.

Як повідомлялося, заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак днями повідомила, що населення України скорочується, дітей народжується менше, не відбувається заміщення поколінь: після повномасштабного вторгнення РФ коефіцієнт народжуваності впав з 1,2 дитини на одну жінку до 0,9 за норми оновлення населення 2,2.

"Як наслідок, українська нація старіє. Наразі 18% населення у віці 65+ років, а співвідношення працюючих і пенсіонерів становить 1 до 1. Станом на 1 січня в Україні було 10,8 млн працюючих, за яких сплачувались внески до солідарної пенсійної системи, і 10,5 млн пенсіонерів, які отримували виплати за цією системою", - констатувала Марчак.

За її словами, Мінсоцполітики розробило проєкт Стратегії демографічного розвитку, ціль якої - стабілізувати ситуацію і змінити ключові демографічні тренди з негативних на позитивні. Заступник міністра послалася на оцінки Мінекономіки, згідно з якими дефіцит на ринку праці в середньостроковій перспективі становитиме 4,5 млн людей, та оцінки Міжнародної організації праці, що Україні необхідно буде залучити додатково 8,6 млн працівників протягом наступних десяти років.