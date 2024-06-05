Фінансові новини
- |
- 05.06.24
- |
- 16:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна потребує плану зовнішнього фінансування до 2027 року - Мінфін і Мінекономіки
13:36 05.06.2024 |
Партнерам Координаційної платформи донорів та Україні для подолання макроекономічних ризиків і підтримання макроекономічної стабільності необхідно розробити довгостроковий, до 2027 року, план зовнішнього фінансування і підтримки в негрошовій формі, таким вбачають перший пріоритет економічної політики міністерства економіки і фінансів України.
"Хоча реформи, викладені в Матриці реформ, є необхідними, їх самих по собі недостатньо для більш швидкого економічного відновлення. Україна потребуватиме допомоги від партнерів для реалізації додаткових заходів як у сфері реформ, так і в інших сферах, щоб реалізувати своє бачення", - вказали Мінекономіки та Мінфін у спільно підготовленому Звіті про пріоритети економічної політики, спрямованої на забезпечення економічного зростання.
Другим пріоритетом вони назвали сприяння більш швидкому відновленню шляхом усунення основних обмежень - забезпечення протиповітряної оборони, задоволення енергетичних потреб, забезпечення стабільного та передбачуваного доступу до зовнішніх ринків, подолання дефіциту робочої сили та відновлення критично важливої логістики (SEAL+).
На думку Мінекономіки та Мінфіну, необхідні заходи з лібералізації ринків, визначені в часі та обсязі, а також доступ до фондів ЄС.
"Загалом логіка переговорів про вступ має забезпечити, щоб українська економіка і суспільство відчували відчутні переваги "на ходу", ще до офіційного приєднання до Європейського Союзу. Україна має прагнути до швидкого і прискореного процесу інтеграції", - зазначається у звіті.
Як вважають його автори, третім пріоритетом є розширення потенціалу зростання шляхом доповнення необхідних структурних реформ зобов'язаннями партнерів з інвестицій та передання технологій, які сприятимуть підвищенню продуктивності та накопиченню капіталу, з конкретними строками та обсягами, визначеними в часі.
Мінекономіки та Мінфін зазначили, що План України в рамках Ukraine Facility є гарним прикладом такого підходу, коли виконання реформ та інвестиційних індикаторів Плану стимулює як зовнішню бюджетну підтримку, так і приплив фінансування та інвестицій для приватного сектору.
"Доповнення таких заходів фактичним припливом зовнішнього фінансування та переданням технологій через партнерства та спільні підприємства між Україною, ЄС та країнами G7 значно покращить продуктивність економіки", - йдеться у звіті.
Його автори нагадали, що пріоритетними галузями розвитку, як зазначено в Плані України та на засіданнях Координаційної платформи донорів, є енергетика, транспорт, агропромисловий комплекс, критичні матеріали, цифрова трансформація.
Водночас наголошується, що хоча зовнішні донори й надалі залишатимуться важливим джерелом фінансування, існує потреба в більшій самостійності у формуванні податкових і неподаткових надходжень для забезпечення фінансування бюджету з огляду на постійні високі потреби, пов'язані з обороною.
"Ми розпочали підготовку Бюджетної декларації на 2025-27 роки, що буде основою для підготовки бюджету на 2025 рік. Ми зобов'язуємося залучити належні додаткові доходи для задоволення подальших потреб, пов'язаних з обороною, та впроваджувати реформи, що підвищують ефективність необоронних видатків, включно з тими, що підсилюють ефективність системи соціального захисту, підвищують дієвість системи освіти та пом'якшують фіскальні ризики в пенсійній системі", - зазначено у звіті.
Його автори декларують, що Україна продовжить вживати заходів для скорочення неоподатковуваних податком видів діяльності в значній тіньовій економіці, а також зосереджуватися на заходах, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету та зменшення корупційних загроз у сфері митного адміністрування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
ТОП-НОВИНИ
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До кадрового резерву держслужби для роботи на деокупованих територіях уже зараховано майже 2,3 тис. осіб - НАДС
|ЄБРР акумулює EUR300 млн на підтримку української енергетики - Шмигаль
|«Укргазвидобування» за 5 міс. запустила 36 нових свердловин
|Запозичення до бюджету з початку року становили ₴612 мільярдів
|ЄС тісно працює з Україною, щоб допомогти з відновленням електропостачання
|У Мінекономіки запевняють, що пришвидшують залучення коштів на відновлення енергетики
|Робоча сила в Україні з початку війни скоротилася на 12% - звіт Мінекономіки та Мінфіну
Бізнес
|Японія планує за допомогою ШІ виявляти аномалії на орбіті Землі
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу
|Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту