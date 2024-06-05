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Україна розраховує на посилення співпраці в галузі ВПК з Туреччиною - Міноборони
13:33 05.06.2024 |
Україна розраховує на посилення співпраці в галузі військово-промислового комплексу з Туреччиною, заявив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков на зустрічі з представниками турецьких компаній оборонного сектору.
"Наша країна протягом багатьох років активно співпрацює з Туреччиною в галузі військово-промислового комплексу. Ми цінуємо цю спільну роботу та вдячні партнерам за внесок у розвиток української економіки, за інвестиції та підтримку", - наводить слова Клименкова пресслужба Міноборони України.
Під час зустрічі Клименков розповів про реформу оборонних закупівель в Україні.
"Зараз ми розглядаємо нові можливості для посилення співпраці. Ми розраховуємо, що проведення закупівельних процедур за найкращими практиками НАТО сприятиме зростанню зацікавленості з боку постачальників активніше брати участь у постачанні всього необхідного нашим військовим", - зазначив він.
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