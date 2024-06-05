Верховна Рада ратифікувала скасування подвійного оподаткування з Японією





Верховна Рада на пленарному засіданні у середу ратифікувала Конвенцію між урядами України та Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням.

Ратифікація угоди дає підстави для завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Конвенцією та Протоколом до неї, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Конвенцією встановлено правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування доходів, які резиденти однієї з країн отримують з джерел в іншій. Зокрема обмежено право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування:

* дивідендів (15% - загальна ставка оподаткування та 5% - для дивідендів дочірніх та спільних компаній);

* процентів (10% - загальна ставка оподаткування; 5% - у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія, торговець цінними паперами або визнаний пенсійний фонд; а також якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит; 0% - у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є інша держава, її орган влади, центральний банк або будь-яка держустанова; або щодо боргових вимог, гарантованих, застрахованих або опосередковано фінансованих цією державою, її органом влади, центральним банком або будь-якою установою, що повністю належить державі);

* роялті (5%).

Також у Конвенції визначено методи усунення подвійного оподаткування між країнами, встановлено домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Японії.

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"Набрання чинності двосторонньою українсько-японською Конвенцією та Протоколом до неї є важливим кроком для розвитку українсько-японських економічних відносин та співробітництва у податковій сфері, а також сприятиме запобіганню ухиленню від сплати податків та взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі", - зазначається у повідомленні Мінфіну.

Конвенція та Протокол до неї наберуть чинності на тридцятий день після дати отримання останнього з повідомлень, що підтверджує виконання обома державами внутрішніх процедур.

Як повідомлялося, уряди України та Японії підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням 19 лютого 2024 року у Токіо під час Японсько-Української конференції з економічного зростання та реконструкції.