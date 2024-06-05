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АНАЛІТИКА

У власність України перейшли 58 компаній, що належали підсанкційним особам

10:56 05.06.2024 |

Економіка

 

58 компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України від початку повномасштабного вторгнення. З них лише 13 бізнесів належали росіянам. Про це свідчать дані Міністерства юстиції України, інформує Опендатабот.

У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України. Всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.

Заступниця міністра юстиції України Інна Богатих зазначає, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці. Складним є й сам процес доведення зв'язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять усе можливе, щоб максимально "замаскувати" активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.

Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 уже задоволено на користь держави, а рішення за однією справою поки не набрало законної сили.

Ще сім подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді.

Ще сім справ за позовами Мін'юсту зараз знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Загалом можна сказати, що 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється.

Серед компаній, повʼязаних із РФ, які перейшли у власність України, знаходиться: ТОВ "Аерок", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Компанія "Алюміній України", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат",
АТ "Перший інвестиційний банк" та інші.

Націоналізація російського майна в Україні

У квітні 2022 року Верховна Рада розширила перелік осіб, до яких може застосовуватися примусове вилучення майна у зв'язку з агресією Росії проти України.

Під націоналізацію майна можуть потрапити фізичні особи-громадяни Росії, а також особи з іншим громадянством, якщо вони мають тісний зв'язок з агресором (живуть там або займаються основною діяльністю).

Також можлива націоналізація в українців та іноземців, які публічно підтримують російське вторгнення чи заперечують його.

Націоналізувати можна і майно компаній і громадян, які підтримують встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили економічну діяльність на території Російської Федерації в період дії воєнного стану в Україні.
 

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