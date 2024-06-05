На українському авторинку зростає продаж нових вантажівок

Українці в травні 2024 року придбали на 18% більше нових комерційних автомобілів, ніж рік тому, і на 7% більше, ніж у квітні.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Асоціації автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1127 авто. У порівнянні з торішнім травнем реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 18%. Відносно результату попереднього місяця споживча активність збільшилась на 7%», - йдеться в повідомленні.

Найбільше у травні було реалізовано вантажівок марки Renault - 305 од.

До п'ятірки лідерів ринку також увійшли Citroen (115 од.), MAN (92 од.), Ford (86 од.) та Iveco (53 од.).

Загалом з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 5 тис. нових машин, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у травні 2024 року в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів, на 4% менше, ніж у квітні.