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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив розподіл коштів на облаштування укриттів у школах

23:48 04.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів затвердив розподіл субвенції з державного до місцевих бюджетів на ремонт і будівництво укриттів у школах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти й науки.

Вибір проєктів здійснила комісія МОН.

Зокрема, це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних із Росією областях. Загальна вартість цих проєктів складає 2,19 млрд грн.

Також триває донабір проєктів укриттів від окремих областей, а оприлюднення результатів очікується до 7 червня.

Як зазначається, громади повинні щомісяця надавати інформацію про використання коштів та завантажувати фотографії об'єктів на платформу DREAM. Кожен охочий може ознайомитися з проєктами, статусом і кошторисом.

Громади, які не отримали кошти на облаштування безпечних освітніх просторів у межах субвенції, мають можливість залучити кошти з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів. Для цього громади мають створити свій профіль в екосистемі DREAM, додати власні проєкти та стежити за оголошеннями про можливість фінансової підтримки.


DREAM - це державна електронна екосистема, яка забезпечить єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відбудови. Вона збиратиме всі дані по проєктах у режимі онлайн, відображатиме ці дані у вигляді зручних таблиць, графіків та діаграм, та забезпечить публікацію відкритих даних відповідно до глобального стандарту Open Contracting Data Standard.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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