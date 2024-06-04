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АНАЛІТИКА

Підвищення тарифів на електроенергію: Перерахунок субсидій відбудеться автоматично

16:47 04.06.2024 |

Економіка

 

Перерахунок житлової субсидії після збільшення тарифу на електроенергію буде здійснено автоматично.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

"Тобто одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно", - пояснили у Фонді.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці - липні, нагадали в Пенсійному фонді.

Нові тарифи на електроенергію

Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п'ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% - до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що новий тариф на електроенергію для побутових споживачів, який з 1 червня зріс 60%, покриває собівартість виробництва та передачі електроенергії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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