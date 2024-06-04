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Підвищення тарифів на електроенергію: Перерахунок субсидій відбудеться автоматично
16:47 04.06.2024 |
Перерахунок житлової субсидії після збільшення тарифу на електроенергію буде здійснено автоматично.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.
"Тобто одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно", - пояснили у Фонді.
Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці - липні, нагадали в Пенсійному фонді.
Нові тарифи на електроенергію
Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п'ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% - до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.
Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.
Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що новий тариф на електроенергію для побутових споживачів, який з 1 червня зріс 60%, покриває собівартість виробництва та передачі електроенергії.
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