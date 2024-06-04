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АНАЛІТИКА

Уряд спростив імпорт деяких товарів для виготовлення спецтранспорту

16:23 04.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів дозволив ввезення у митному режимі переробки на митній території України деяких видів товарів для подальшого виготовлення спецтранспорту на українських підприємствах.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 4 червня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, йдеться про виготовлення транспортних засобів спеціального призначення для використання на території України підрозділами Національної поліції, медиками, ДСНС, правоохоронними органами та військовими формуваннями. Також передбачається подальший експорт такого спецтранспорту до країн ЄС.

«Підтримка українського виробника, зокрема, через спрощення імпорту товарів для подальшої переробки і виготовлення продукції з доданою вартістю - у пріоритеті уряду. Адже додана вартість з можливістю подальшого експорту такої продукції на ринки ЄС - це умова зміцнення національної економіки», - сказав заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

Він додав, що розвиток промисловості, переробки та збільшення виробництва саме української продукції - це те, над чим працює уряд в межах політики «Зроблено в Україні» спільно з бізнесом та міжнародними партнерами.

Відтак, уряд виключив із Переліків транспортні засоби товарних позицій 8703, 8704 згідно із УКТ ЗЕД та кузови для моторних транспортних засобів, що класифікуються за кодом 8707 10 90 90 згідно із УКТ ЗЕД.

Крім того, рішення уряду сприятиме збільшенню обсягів виробництва транспортних засобів на існуючих потужностях вітчизняних підприємств, збереженню існуючих та створенню нових робочих місць.

Як повідомлялось, уряд встановив розмір річної плати за оренду транспортних засобів спеціального призначення на потреби сектору безпеки та оборони на рівні 1 гривні.
 

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