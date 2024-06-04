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Від системи «Шлях» відключили сімох українських перевізників
16:19 04.06.2024 |
За системне порушення правил перетину державного кордону від системи «Шлях» відключено 7 перевізників.
Про це у Телеграмі повідомила Державна служба з безпеки на транспорті, передає Укрінформ.
«7 перевізників відключено від системи «Шлях» за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону», - йдеться в повідомленні.
Відповідне рішення ухвалила комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки стосовно ФОП Ключенко Геннадій Вікторович, ФОП Лелюк Тарас Олександрович, ФОП Полежаєв Віталій Валерійович, ФОП Яровий Дмитро Юрійович, ФОП Цірик Володимир Іванович, ФОП Бокоч Юрій Юрійович, ТОВ «Фанки Лайн».
Наголошується, що за матеріалами Державної прикордонної служби України вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.
Зазначені перевізники відключені від системи строком на три місяці.
В установі зауважили, що на розгляді комісії перебувають ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що після набуття чинності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» мобілізація в Україні збільшилася.
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