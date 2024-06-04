Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Від системи «Шлях» відключили сімох українських перевізників

16:19 04.06.2024 |

Економіка

 

За системне порушення правил перетину державного кордону від системи «Шлях» відключено 7 перевізників.

Про це у Телеграмі повідомила Державна служба з безпеки на транспорті, передає Укрінформ.

«7 перевізників відключено від системи «Шлях» за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону», - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки стосовно ФОП Ключенко Геннадій Вікторович, ФОП Лелюк Тарас Олександрович, ФОП Полежаєв Віталій Валерійович, ФОП Яровий Дмитро Юрійович, ФОП Цірик Володимир Іванович, ФОП Бокоч Юрій Юрійович, ТОВ «Фанки Лайн».

Наголошується, що за матеріалами Державної прикордонної служби України вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

Зазначені перевізники відключені від системи строком на три місяці.

В установі зауважили, що на розгляді комісії перебувають ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що після набуття чинності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» мобілізація в Україні збільшилася.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2938
  0,1875
 0,46
EUR
 1
 43,7671
  0,1268
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2915  0,15 0,37 40,9881  0,13 0,31
EUR 43,8389  0,04 0,08 44,7048  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2717  0,23 0,56 40,3000  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес