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USAID оголосив грантову програму на 25 мільйонів доларів для бізнесу України
14:14 04.06.2024 |
Проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" оголошує про початок приймання грантових заявок для збільшення фінансування малого та середнього бізнесу України. Загальна сума програми складає 25 млн доларів.
Про це йдеться у пресрелізі організації.
"До участі в програмі запрошуються фінансові партнери приватної форми власності, а саме банки, небанківські установи, консалтингові компанії, інвестиційні фонди, фінтех-компанії, постачальники виробничих ресурсів, інші посередники, юридично зареєстровані в Україні", - йдеться у повідомленні.
Так, програма передбачає надання двох типів грантів:
* Гранти типу А - "Гранти через фінансових посередників" - пропонуються для фінансових посередників, які запропонують інноваційні підходи з метою здешевлення фінансування для малого та середнього бізнесу, зменшення витрат на обслуговування клієнтів, а також впровадження інших рішень та заходів, що полегшують доступ підприємств до фінансових ресурсів. Особлива увага при відборі заявок приділятиметься підтримці підприємств, що постраждали від війни.
Загальний обсяг фінансування для грантів типу А становить 10 млн дол. США.
* Гранти типу Б - "Грантове партнерство для співінвестування у МСП" - ціллю є створення партнерств із приватними фінансовими установами для співфінансування малих та середніх підприємств, насамперед тих, що постраждали від війни (кредити або інше фінансування від фінансової установи у поєднанні із грантами від Проєкту).
Загальний обсяг фінансування для грантів типу Б становить 15 млн дол. США.
По задуму, гранти мають сприяти збільшенню продажів, експорту та створенню нових робочих місць у бізнесі та розраховані на реалізацію впродовж наступних 1-2 років.
Кінцевий термін подання заявок на отримання грантів - 12 липня 2024 року. Подати онлайн заявку на отримання гранту можна на порталі проєкту.
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