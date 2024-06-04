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АНАЛІТИКА

Україна погодилася провести 200 реформ у 2024 році на вимогу партнерів

14:09 04.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів схвалив Матрицю реформ - план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації міжнародних партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи проаналізовано методологією Центру зростання Гарвардського університету.

На 2024 рік передбачено провести понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.

"Матриця - це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План за програмою Ukraine Facility, умови Світового Банку", - уточнив Шмигаль.

У Матрицю реформ закладено пріоритети:

- Макроекономічні політики - база для відновлення економіки та фінансової стійкості України.

- Інституційні зміни, які передбачають антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення можливостей державних та регіональних інституцій.

- Структурні реформи: політики, пов'язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах економіки.

Також уряд анонсував запуск спеціального вебпорталу, де зібрано всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання, щоб кожна людина в режимі реального часу могла бачити, що змінюється в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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