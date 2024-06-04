Які громади мають найбільшу фінансову спроможність: рейтинг за регіонами

У 2023 році 495 об'єднаних територіальних громад в Україні мали високий рівень фінансової спроможності. Це на 13,5% більше, ніж за два роки до того, коли їх було 436, йдеться в дослідженні на порталі "Децентралізація".

Водночас різко збільшилась кількість громад із критичним рівнем фінансової спроможності - зі 133 у 2021 році до 182 у 2023-му (на 36,8%).

Зважаючи на географію та інтенсивність ведення бойових дій, суттєве збільшення громад із критичним рівнем зафіксовано в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях. Але поряд із цим, значна кількість громад із критичним рівнем зберігається у Закарпатській (15 громад), Івано-Франківській (14), Рівненській (13), Чернівецькій (18) областях.

У розрізі територіальних громад за останні два роки 424 підвищили свої рейтингові позиції, щодо 2021 року, а 327 знизили.

Найбільше балів в Україні набрала Вишнева ОТГ біля Києва, а загалом список найспроможніших громад за регіонами виглядає так:

→ Вінницька область - Гайсинська і Вінницька ОТГ (по 19 балів)

→ Волинська область - Володимир-Волинська ОТГ (19 балів)

→ Дніпропетровська область - Карпівська і Криворізька ОТГ (по 19 балів)

→ Донецька область - Шахівська ОТГ (18 балів)

→ Житомирська область - Звягельська ОТГ (19 балів)

→ Закарпатська область - Перечинська і Тячівська ОТГ (по 17 балів)

→ Запорізька область - Широківська ОТГ (15 балів)

→ Івано-Франківська область - Коломийська ОТГ (19 балів)

→ Київська область - Вишнева ОТГ (21 бал)

→ Кіровоградська область - Кропивницька і Знам'янська ОТГ (по 16 балів)

→ Луганська область - Сєвєродонецька ОТГ (6 балів)

→ Львівська область - Львівська ОТГ (20 балів)

→ Миколаївська область - Миколаївська ОТГ (17 балів)

→ Одеська область - Ізмаїльська й Авангардівська ОТГ (по 19 балів)

→ Полтавська область - Опішнянська ОТГ (19 балів)

→ Рівненська область - Здолбунівська ОТГ (18 балів)

→ Сумська область - Попівська і Тростянецька ОТГ (17 балів)

→ Тернопільська область - Великогаївська і Тернопільська ОТГ (по 17 балів)

→ Харківська область - Красноградська ОТГ (17 балів)

→ Херсонська область - Чорнобаївська ОТГ (8 балів)

→ Хмельницька область - Хмельницька ОТГ (18 балів)

→ Черкаська область - Корсунь-Шевченківська і Черкаська ОТГ (по 18 балів)

→ Чернівецька область - Чернівецька ОТГ (18 балів)

→ Чернігівська область - Остерська, Бахмацька і Варвинська ОТГ (по 16 балів)

Оцінювання фінансової спроможності проводилось, виходячи з 11 показників, серед яких доходи й видатки на одного мешканця, рівень дотаційності бюджету, питома вага зарплати у видатках, питома капітальних видатків у загальних видатках, питома вага трансфертів у дохідній частині тощо. За методологією, найбільше можна отримати 22 бали, найменше - мінус 11 балів.

Автори дослідження - Яніна Казюк, Віктор Венцель та Ігор Герасимчук.