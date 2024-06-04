Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Які громади мають найбільшу фінансову спроможність: рейтинг за регіонами

13:20 04.06.2024 |

Економіка, Україна

 

У 2023 році 495 об'єднаних територіальних громад в Україні мали високий рівень фінансової спроможності. Це на 13,5% більше, ніж за два роки до того, коли їх було 436, йдеться в дослідженні на порталі "Децентралізація".

Водночас різко збільшилась кількість громад із критичним рівнем фінансової спроможності - зі 133 у 2021 році до 182 у 2023-му (на 36,8%).

Зважаючи на географію та інтенсивність ведення бойових дій, суттєве збільшення громад із критичним рівнем зафіксовано в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях. Але поряд із цим, значна кількість громад із критичним рівнем зберігається у Закарпатській (15 громад), Івано-Франківській (14), Рівненській (13), Чернівецькій (18) областях.

У розрізі територіальних громад за останні два роки 424 підвищили свої рейтингові позиції, щодо 2021 року, а 327 знизили.

Найбільше балів в Україні набрала Вишнева ОТГ біля Києва, а загалом список найспроможніших громад за регіонами виглядає так:

→ Вінницька область - Гайсинська і Вінницька ОТГ (по 19 балів)
→ Волинська область - Володимир-Волинська ОТГ (19 балів)
→ Дніпропетровська область - Карпівська і Криворізька ОТГ (по 19 балів)
→ Донецька область - Шахівська ОТГ (18 балів)
→ Житомирська область - Звягельська ОТГ (19 балів)
→ Закарпатська область - Перечинська і Тячівська ОТГ (по 17 балів)
→ Запорізька область - Широківська ОТГ (15 балів)
→ Івано-Франківська область - Коломийська ОТГ (19 балів)
→ Київська область - Вишнева ОТГ (21 бал)
→ Кіровоградська область - Кропивницька і Знам'янська ОТГ (по 16 балів)
→ Луганська область - Сєвєродонецька ОТГ (6 балів)
→ Львівська область - Львівська ОТГ (20 балів)
→ Миколаївська область - Миколаївська ОТГ (17 балів)
→ Одеська область - Ізмаїльська й Авангардівська ОТГ (по 19 балів)
→ Полтавська область - Опішнянська ОТГ (19 балів)
→ Рівненська область - Здолбунівська ОТГ (18 балів)
→ Сумська область - Попівська і Тростянецька ОТГ (17 балів)
→ Тернопільська область - Великогаївська і Тернопільська ОТГ (по 17 балів)
→ Харківська область - Красноградська ОТГ (17 балів)
→ Херсонська область - Чорнобаївська ОТГ (8 балів)
→ Хмельницька область - Хмельницька ОТГ (18 балів)
→ Черкаська область - Корсунь-Шевченківська і Черкаська ОТГ (по 18 балів)
→ Чернівецька область - Чернівецька ОТГ (18 балів)
→ Чернігівська область - Остерська, Бахмацька і Варвинська ОТГ (по 16 балів)

Оцінювання фінансової спроможності проводилось, виходячи з 11 показників, серед яких доходи й видатки на одного мешканця, рівень дотаційності бюджету, питома вага зарплати у видатках, питома капітальних видатків у загальних видатках, питома вага трансфертів у дохідній частині тощо. За методологією, найбільше можна отримати 22 бали, найменше - мінус 11 балів.

Автори дослідження - Яніна Казюк, Віктор Венцель та Ігор Герасимчук.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2938
  0,1875
 0,46
EUR
 1
 43,7671
  0,1268
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2915  0,15 0,37 40,9881  0,13 0,31
EUR 43,8389  0,04 0,08 44,7048  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2717  0,23 0,56 40,3000  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес