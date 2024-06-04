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АНАЛІТИКА

Польські фермери поновили блокування вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне»

 

Польські фермери вранці 4 червня заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне».

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу у пресслужбі ДПСУ.

«З 11.00 4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку в пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне». Відтак очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України», - повідомили у пресслужбі.

Блокування, як очікується, триватиме до другої половини 6 червня.

Як повідомлялось, раніше Держмитслужба поінформувала, що під час блокування вантажної ділянки в ПП «Рава-Руська - Гребенне» у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами. Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватись постійно.

Польсько-український кордон від листопада минулого року блокували перевізники, а з лютого цього року - польські аграрії.

29 квітня польські фермери повністю припинили блокування кордону з Україною.
Ключові теги: Польща
 

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