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АНАЛІТИКА

Кабмін змінив підпорядкування Держагентство з енергоефективності

 

Уряд визначив Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України органом влади, який підпорядковується напряму Кабінету міністрів.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Визначено Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ і який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива", - написав депутат.

Зараз Держенергоефективності належить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
 

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