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АНАЛІТИКА

Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

13:06 04.06.2024 |

Економіка

 

Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затверджуємо механізм стимулювання створення індустріальних парків. Засновники парку отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж. Це сума до 150 млн грн, що покриватиме до половини витрат, а для деокупованих територій - до 80% витрат", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр нагадав, що в Україні вже зареєстровано 81 індустріальний парк.

"Очікуємо, що процес прискориться і ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій", - підсумував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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