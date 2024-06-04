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Кабмін схвалив залучення від Фонду розвитку та співробітництва Кореї позики до $2,1 млрд і від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро - Шмигаль
13:02 04.06.2024 |
Кабінет Міністрів схвалив залучення від Фонду економічного розвитку та співробітництва Республіки Корея позики до $2,1 млрд і від Банку розвитку Ради Європи позики на суму 100 млн євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні затверджуємо і скеровуємо до парламенту проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Кореєю. Фонд економічного розвитку та співробітництва Республіки Корея зможе надати Україні позику до $2,1 млрд", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
Кабмін також розподілив кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку в межах проєкту ARISE, зокрема 2,4 млрд грн на кредитні гарантії для стимулювання кредитування малих і середніх сільгоспвиробників, а також на гранти для невеликих господарств.
"Ще одне рішення ухвалюємо для залучення позики від Банку розвитку Ради Європи на суму 100 млн євро. Це кошти для реалізації проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене майно", - додав прем'єр.
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